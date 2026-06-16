Американская разведка считает, что Иран теперь способен в любой момент заблокировать движение через Ормузский пролив, если руководство страны примет такое решение. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источник, знакомый с разведывательными оценками.

По словам собеседника телеканала, последствия последних событий в регионе привели к тому, что Тегеран фактически получил контроль над одним из важнейших морских маршрутов мира.

"Мы фактически предоставили Ирану контроль над проливом. Это оружие обладает большей силой воздействия, чем любое ядерное оружие", - заявил источник.

Ормузский пролив считается одним из ключевых узлов мировой энергетики. Через него проходит значительная часть мирового экспорта нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива. Любые ограничения судоходства способны вызвать резкий рост цен на энергоносители и серьезные потрясения на мировых рынках.

Ранее Дональд Трамп заявил, что движение через Ормузский пролив станет свободным как и раньше Но на практике Ирану ничего не стоит перекрыть его в любой момент и этой картой он уже пользовался не раз во время переговоров с США.