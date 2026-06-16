Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Страна готовится к прибытию американских войск 0 71

В мире
Дата публикации: 16.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Американский военный

Американский военный

Дональд Трамп сообщил, что США направят в Польшу еще 5 тысяч военнослужащих.

В Польше готовятся к увеличению присутствия американских войск, - сообщает Польское радио на русском.

«Мы готовим Польшу к увеличенному присутствию американских войск. Впереди важные и хорошие решения для Польши», — сообщил глава Минобороны Польши Владыслав Косиняк-Камыш.

Ранее он заявил, что передал министру войны США Питу Хегсету официальное предложение о создании новой постоянной базы американских войск в Польше. Позднее президент США Дональд Трамп сообщил, что США направят в Польшу еще 5 тысяч военнослужащих. По его словам, это решение принято на основе хороших отношений с президентом Навроцким.

Кароль Навроцки в отправляется с визитом в Вашингтон по приглашению Дональда Трампа.

×
Читайте нас также:
#США #Польша #Дональд Трамп #военная база #армия #политика
Автор - Абик Элкин
Редактор: Абик Элкин
0
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Токсичная гусеница
Изображение к статье: Полицейские у входа в супермаркет
Изображение к статье: Медведособака
Изображение к статье: Российский фрегат «Адмирал Григорович»

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Святитель Митрофан
Наша Латвия
Изображение к статье: Подорванный троллейбус
ЧП и криминал
1
Изображение к статье: Премьер Андрис Кулбергс
Политика
1
Изображение к статье: Мошенник
Наша Латвия
2
Изображение к статье: Жозимар
Спорт
Изображение к статье: Иглобрюх
В мире
Изображение к статье: Святитель Митрофан
Наша Латвия
Изображение к статье: Подорванный троллейбус
ЧП и криминал
1
Изображение к статье: Премьер Андрис Кулбергс
Политика
1

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео