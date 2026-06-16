Дональд Трамп сообщил, что США направят в Польшу еще 5 тысяч военнослужащих.

В Польше готовятся к увеличению присутствия американских войск, - сообщает Польское радио на русском.

«Мы готовим Польшу к увеличенному присутствию американских войск. Впереди важные и хорошие решения для Польши», — сообщил глава Минобороны Польши Владыслав Косиняк-Камыш.

Ранее он заявил, что передал министру войны США Питу Хегсету официальное предложение о создании новой постоянной базы американских войск в Польше. Позднее президент США Дональд Трамп сообщил, что США направят в Польшу еще 5 тысяч военнослужащих. По его словам, это решение принято на основе хороших отношений с президентом Навроцким.

Кароль Навроцки в отправляется с визитом в Вашингтон по приглашению Дональда Трампа.