Сегодня вечером в большом интервью Латвийскому ТВ премьер Андрис Кулбергс пояснил, что остановил на месяц все госзакупки в сфере IT, чтобы получить полную информацию и о специфике этих закупок и о компаниях, которые в них участвуют. Он отметил, что государство на закупки в сфере информационных технологий тратит почти 500 миллионов евро, при этом свыше 300 миллионов из этой суммы "осваивают" всего три компании! При этом глава правительства намекнул, что эти компании вовсе не отличаются активностью в частнос бизнесе информационных технологий. Иными словами, они кормятся исключительно на бюджетные деньги!

Вообще, говоря о госзакупках, премьер подчеркнул, что по объему затрат на госзакупки Латвии впереди всего Евросоюза - мы тратим на госзакупки 14,5% от ВВП, когда как в среднем по ЕС тратится 13,5% от ВВП.

По подсчетам премьера вполне реально сократить расходы на госзакупки на 20 процентов.