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Как сделать помидоры более сладкими: простой рецепт для выращивания 0 42

Дом и сад
Дата публикации: 16.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Как сделать помидоры более сладкими: простой рецепт для выращивания

Сода – это универсальный продукт, который должен быть в каждом доме.

 

Сода находит применение в кулинарии, при уборке в доме, а также на огороде, но не все об этом знают.

Подкормка на основе этого средства помогает сделать томаты более сладкими.

Для этого дачники опрыскивают помидоры 0,5-процентным раствором пищевой соды.

Кроме того, смешав 100 граммов соды с литром воды, можно нормализовать кислотность почвы.

Также стоит отметить, что соду используют для борьбы с мучнистой росой. Для этого нужно сделать раствор.

В одном литре воды следует развести 1 столовую ложку соды, 1 ложку подсолнечного масла и 1 стакан жидкого мыла. После этого можно опрыскивать ботву.

Еще один значительный плюс соды в огороде заключается в том, что она помогает бороться с некоторыми вредителями, например, с гусеницами на капусте. Для этого соду необходимо смешать с мукой в пропорции 1 к 1 и посыпать почву.

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