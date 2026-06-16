Сода – это универсальный продукт, который должен быть в каждом доме.

Сода находит применение в кулинарии, при уборке в доме, а также на огороде, но не все об этом знают.

Подкормка на основе этого средства помогает сделать томаты более сладкими.

Для этого дачники опрыскивают помидоры 0,5-процентным раствором пищевой соды.

Кроме того, смешав 100 граммов соды с литром воды, можно нормализовать кислотность почвы.

Также стоит отметить, что соду используют для борьбы с мучнистой росой. Для этого нужно сделать раствор.

В одном литре воды следует развести 1 столовую ложку соды, 1 ложку подсолнечного масла и 1 стакан жидкого мыла. После этого можно опрыскивать ботву.

Еще один значительный плюс соды в огороде заключается в том, что она помогает бороться с некоторыми вредителями, например, с гусеницами на капусте. Для этого соду необходимо смешать с мукой в пропорции 1 к 1 и посыпать почву.