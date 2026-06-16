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Эффективные подкормки для огурцов, тыквы, кабачков и патиссонов 0 43

Дом и сад
Дата публикации: 16.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Эффективные подкормки для огурцов, тыквы, кабачков и патиссонов

Огородные культуры, такие как огурцы, тыква, кабачки и патиссоны, хорошо реагируют на различные подкормки, которые дачники используют в течение всего сезона.

 

Любители огородных культур, таких как огурцы, тыква, кабачки и патиссоны, могут использовать одно эффективное удобрение — древесную золу.

В древесной золе содержатся необходимые компоненты для этих культур, способствующие формированию плодов.

Сухую золу применяют следующим образом: 1 стакан на 1 кв. м. Затем золу подкапывают, прикрывая землей, и периодически посыпают перед поливом.

Раствор готовят по следующему рецепту: ведро воды и 30 столовых ложек золы. Настаивают 15 дней, регулярно помешивая. Подкармливают из расчета 0,5 л на одно растение.

Для огурцов также полезен йод, который омолаживает растение и повышает его устойчивость к заболеваниям. 35 капель йода растворяют в 1 л молока и оставляют смесь на 6 часов. Этим раствором поливают растения у корней раз в 14 дней.

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