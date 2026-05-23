За прошедшие сутки в Латвии зарегистрировали 158 дорожно-транспортных происшествий. В авариях пострадали 19 человек, включая пешеходов, велосипедистов и водителей электросамокатов.

В пятницу на дорогах Латвии произошло 158 дорожно-транспортных происшествий, сообщили в Государственной полиции. В 18 авариях были пострадавшие.

Травмы получили 19 человек. Среди них — двое пешеходов, шесть велосипедистов и два водителя электросамокатов.

Это показывает, что с наступлением более тёплого сезона на дорогах становится заметно больше уязвимых участников движения — велосипедистов и пользователей микромобильного транспорта.

Одно из серьёзных ДТП произошло поздно вечером в Елгаве на улице Лиела. Там столкнулись два легковых автомобиля и грузовой микроавтобус.

Как сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе, спасателям пришлось извлекать одного человека из микроавтобуса. Пострадавшего передали медикам.

После аварии пожарные также очищали проезжую часть с помощью абсорбента. Работы на месте завершились после часа ночи.

Помимо аварий, полиция продолжала проверки водителей. За сутки были задержаны восемь автомобилистов в состоянии опьянения.

В трёх случаях водителей привлекли к административной ответственности, а ещё пять случаев квалифицированы как уголовные преступления. В Латвии уголовная ответственность наступает при более высоком уровне алкоголя в крови или при серьёзных обстоятельствах нарушения.

Кроме того, за превышение скорости за сутки оштрафовали 223 водителей.

Это остаётся одной из самых частых проблем на дорогах — вместе с вождением в нетрезвом состоянии именно превышение скорости чаще всего приводит к тяжёлым последствиям аварий.