Литовские перевозчики до сих пор не могут вернуть задержанные в Беларуси фуры, поскольку любые платежи за многомесячную принудительную парковку белорусской стороне считаются нарушением санкций ЕС.

Литовские перевозчики не знают, как легально расплатиться с находящейся под санкциями Европейского союза (ЕС) белорусской компанией, которая владеет стоянками для задержанных в Минске фур, а Служба расследования финансовых преступлений (СРФП) предупреждает, что прямая оплата, расчеты через посредников в Беларуси или наличными будут считаться нарушением санкций.

Между тем Национальная ассоциация автоперевозчиков Linava утверждает, что перевозчики не получают четких рекомендаций по легальной оплате. В ассоциации полагают, что компании, уже вернувшие свои грузовики, вероятно, расплатились с «Белтаможсервисом» через белорусских партнеров, тем самым, возможно, нарушив санкции.

По данным СРФП, любые расчеты с «Белтаможсервисом» запрещены регламентом ЕС о санкциях против Беларуси и национальным Законом о международных санкциях. «Положения регламента и закона дают основания утверждать, что платежи подсанкционному «Белтаможсервису» считаются запрещенным предоставлением средств подсанкционному лицу. Оплата подсанкционному субъекту через третьих лиц может расцениваться как нарушение запрета на участие в деятельности, направленной на обход замораживания средств и экономических ресурсов», - говорится в комментарии СРФП для BNS.

«Регламент обязателен в полном объеме и напрямую применяется во всех государствах-членах ЕС, он обязателен для всех юридических лиц, зарегистрированных или учрежденных в соответствии с законодательством государства-члена», - подчеркнули в ведомстве.

По данным Службы охраны государственной границы Литвы (СОГГЛ), с начала прошлой недели до полуночи вторника литовскую границу уже пересекла 451 фура, задержанная в Минске в период с конца октября до середины ноября прошлого года. При этом президент Linava Эрландас Микенас сообщил BNS, что большинство перевозчиков не могут вернуть свои транспортные средства, так как им нечем расплатиться с «Белтаможсервисом». «Ситуация такова, что у перевозчиков нет возможности безопасно и легально произвести оплату. Без оплаты нам не отдают фуры», - сказал Микенас BNS. Фуры могут выехать только после того, как перевозчики оплатят их пребывание на стоянках. Белорусские власти заявляли, что эта плата «в несколько раз меньше», чем ранее установленный Минском сбор в 120 евро в сутки.

«Компания, которая охраняла эти фуры, находится под санкциями, поэтому литовские предприятия не могут ей платить - банки не проводят переводы, а вывозить наличные в евро (в Беларусь) нельзя», - подчеркнул он. По словам Микенаса, перевозчики консультируются с СРФП, чтобы избежать штрафов за нарушение санкций, однако четкого ответа или совета не получают - СРФП лишь повторяет, что платить белорусам нельзя.

Минский режим задержал литовские машины в октябре прошлого года, когда Литва временно закрыла границу из-за потока контрабандистских метеозондов, которые летели из Беларуси в Литву и неоднократно останавливали работу Вильнюсского аэропорта. Хотя позже граница была открыта, Минск все равно не выпустил фуры из страны, направил их на спецстоянки и грозил конфискацией.