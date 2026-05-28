Ученые выяснили, что всего одна ночь без сна способна временно «состарить» мозг почти на два года. Исследования показывают: хронический недосып не только ухудшает самочувствие и память, но и может сокращать продолжительность жизни, повышая риск серьезных проблем со здоровьем.

Мы привыкли относиться к бессоннице как к неприятности, но не катастрофе. Ну не спится — значит, будем работать, читать, смотреть кино. Утром выпьем кофе и как-нибудь дотянем до вечера.

Но что, если одна такая ночь в прямом смысле крадет у нас годы? Не в переносном смысле «поседел за одну ночь», а в самом что ни на есть медицинском.

Наука последних лет даёт пугающий ответ.

Цена одного бодрствования

В 2023 году международная группа исследователей из Германии, Дании и США провела эксперимент. Сто тридцать четыре здоровых молодых добровольца оставались без сна более суток. А потом ученые сравнили снимки их мозга с тем, что было до бессонной ночи.

Результат выглядит как строчка из фантастического романа. Мозг тех, кто не спал, выглядел на полтора-два года старше. В прямом смысле. Алгоритм, обученный определять биологический возраст мозга по МРТ, показывал: после 24 часов без сна мозг выглядит так, будто его владелец постарел.

Иными словами, одна ночь, проведенная без сна, — это минус полтора-два года к состоянию вашего мозга. Дальше — чуть менее страшное, но важное. Те же ученые обнаружили, что эта «прибавка в возрасте» обратима. После одной ночи полноценного сна (около 10 часов) мозг возвращался в исходное состояние . Но проблема в том, что такие «качели» не проходят бесследно. Если наша жизнь — это череда бессонных ночей с редкими отсыпаниями, мозг просто не успевает восстанавливаться.

А если не одна ночь, а годами?

Тут данные становятся совсем невеселыми.

Исследование, охватившее более 30 тысяч китайцев с 2010 по 2018 год, посчитало так называемые «потерянные годы жизни» из-за хронического недосыпа (менее шести часов в сутки).

Цифры оказались страшными. Мужчины в возрасте 20-24 лет, которые хронически не высыпались, теряли почти целый год жизни — около 11 месяцев. Женщины того же возраста — около 9 месяцев.

Причем это не «возможно, когда-нибудь скажется». Это жесткий подсчет: если человек постоянно спит меньше шести часов, он в среднем не доживает до того возраста, до которого мог бы дожить.

И это только личные потери. В масштабах страны хронический недосып обошелся китайской экономике в 2018 году в 628 миллиардов долларов — 4,6% ВВП.

Что всё это значит?

Никто не призывает к панике. Но цифры говорят сами за себя.

Одна бессонная ночь делает ваш мозг на два года старше. Хронический недосып крадет у вас месяцы жизни. А если вы спите меньше шести часов постоянно — вы теряете почти год.

Конечно, наука пока не может ответить на вопрос «во сколько именно лет обходится одна ночь без сна» с точностью до копейки. Слишком много переменных: возраст, генетика, образ жизни, насколько часто такие ночи повторяются.

Специалисты все чаще называют сон не роскошью, а одной из главных основ здоровья. Даже одна бессонная ночь серьезно влияет на состояние мозга, а постоянный недосып постепенно изнашивает организм и может сокращать годы жизни. Ученые подчеркивают: полноценный сон — это не потерянное время, а важнейшее условие восстановления мозга, памяти и общего здоровья.