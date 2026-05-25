Юрий Колокольников, который обычно тщательно оберегает личную жизнь от внимания публики, неожиданно порадовал поклонников редкими семейными кадрами. Актер опубликовал в соцсетях серию фотографий с супругой — литовской актрисой Вильмой Кутавичюте.

Известно, что в 2024 году артист вновь связал себя узами брака. Однако о своих отношениях пара предпочитает почти не рассказывать. Юрий и Вильма редко появляются вместе на светских мероприятиях и нечасто делятся совместными снимками в интернете.

На этот раз супруги устроили прогулку по весеннему городу и выбрали гармоничные образы в розовых оттенках. Атмосферные фотографии быстро привлекли внимание подписчиков.

Под публикацией Колокольников оставил трогательное признание:

«Любить жизнь, свою жену, весенние закаты и просто радоваться мелочам. Вот таким выдался четверг, друзья».

Поклонники актера тут же начали оставлять теплые комментарии и комплименты паре. Многие отметили особую гармонию между супругами и их необычную внешность.

В комментариях пользователи писали: «Вы одно целое», «Инопланетные люди», «Космические!», «Очень красивая пара» и «Столько тепла в этих фотографиях».

Юрий Колокольников и Вильма Кутавичюте продолжают оставаться одной из самых закрытых пар в актерской среде. Именно поэтому редкие совместные кадры вызывают такой интерес у поклонников — в них чувствуется искренность, спокойствие и настоящая близость.