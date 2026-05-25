Многие считают, что имя, данное родителями ребенку, влияет на его дальнейшую жизнь. При выборе имени важно учитывать не только личные предпочтения, но и знак зодиака малыша. Астролог Ольга Аристова предлагает имена, которые подойдут представителям каждого знака зодиака.

Главная задача любящего родителя — дать старт своему чаду, направить его по нужному пути и способствовать раскрытию потенциала нового члена семьи. Поэтому так важно правильно подобрать имя для новорожденного.

«Как корабль назовешь, так он и поплывет». Капитан Врунгель, который произнес эту фразу, точно знал, что именно название (а не технические характеристики) судна определяет его дальнейшую судьбу. Что уж говорить об имени человека!

Многие будущие родители, не зная, чем руководствоваться при выборе имени для будущего малыша, используют такой метод: пишут понравившиеся имена на бумажках, сворачивают их в мешочек, несколько раз встряхивают его, а затем достают первый попавшийся сверток. Мы считаем, что в данном вопросе нельзя полагаться на волю случая. Имя должно не только быть красивым, но и подходить маленькому человеку, смягчать его недостатки и приумножать достоинства. Поэтому выбирать его нужно осознанно.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Если ваш будущий ребенок родится Овном, то скучать с ним точно не придется. Типичные представители этого знака активны, целеустремленны, напористы, а иногда даже воинственны. Будущим родителям стоит найти такое имя, которое могло бы либо немного смягчить их характер, либо направить амбиции малыша в нужное русло.

Рожденные под покровительством планеты Марс мальчики будут мужественными, сильными и пробивными. Им подойдут имена Александр, Валерий, Гавриил, Георгий, Олег, Руслан, Эльдар, Юрий.

Для Овна-девочки лучше выбрать мягкое имя, которое поможет своей обладательнице немного смирить неукротимый пыл. Ольга Аристова советует остановить выбор на варианте с большим количеством гласных. Например, Алевтина, Анастасия, Варвара, Марьяна, Надежда, Оксана, Ростислава, Светлана, Надежда, Аксинья.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Планета-покровитель Тельца — Венера. Она делает представителей этого знака зодиака ласковыми и любвеобильными. В отличие от Овнов, они неторопливы, хотя не менее упрямы.

Мальчики-Тельцы рассудительны, ответственны, им подойдут имена Адам, Анатолий, Богдан, Василий, Виктор, Илья, Максим, Никита, Павел и Федор.

Девочки, рожденные под этим знаком, отличаются женственностью и нежностью. Поэтому им подойдут утонченные имена: Изабелла, Милена, Анжела, Василиса, Виктория, Дарья, Диана, Наталья, Полина, Снежана или Яна.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Близнецы принадлежат к воздушной стихии, и это, несомненно, сказывается на их характере. Представители этого знака бывают очень разными, но всех объединяет общительность, дружелюбие, легкость и предприимчивость.

Мальчикам, рожденным в период с 22 мая по 21 июня, как правило, трудно усидеть на месте. Звезды советуют мамам и папам Близнецов остановить свой выбор на именах Аким, Аркадий, Геннадий, Герман, Игорь, Клемент, Константин или Сергей.

Девочки будут постоянно стремиться к независимости. Поэтому им нужно имя, которое помогало бы стать более сдержанными и женственными. Алиса, Вероника, Виолетта, Евгения, Инга, Клавдия, Майя или Маргарита — отличные варианты.

Рак (22 июня — 22 июля)

Люди, родившиеся под этим знаком, отличаются особой чувствительностью, эмоциональностью и ревнивостью. При этом все Раки — лучшие семьянины. Они домовиты, нежны и ласковы.

Мужчины-Раки отличаются стремлением к накопительству, они стараются максимально комфортно устроиться в окружающем мире, поэтому имена Валентин, Виталий, Денис, Семен, Станислав, Степан, Тимофей и Эльдар будут наиболее удачными вариантами.

Представительницы этого знака вырастают отличными матерями, примерными хозяйками и верными женами. Звезды советуют родителям обратить внимание на имена Анита, Валентина, Елизавета, Ия, Лада, Лидия, Милена, Софья или Ульяна.

Лев (23 июля — 21 августа)

Львы — прирожденные лидеры. Они любят всеобщее внимание, которое нередко делает их самовлюбленными эгоистами. Однако при хорошем воспитании Львы становятся верными друзьями и надежными компаньонами. Чтобы выбрать имя для Льва, вам нужно понять, чего вы хотите больше: усмирить социальные амбиции своего ребенка или нет. Если ваш ответ положительный, то выбирайте «успокаивающее» имя, если отрицательный — яркое и сильное.

Типичным мальчикам-Львам подойдут имена Арнольд, Константин, Артур, Кирилл, Лев, Роберт, Роман, Яков.

А Львицам — имена с нотками экстравагантности и аристократизма: Александра, Диана, Арина, Белла, Жанна, Любовь, Нонна, Роза, Элеонора.

Дева (22 августа — 23 сентября)

Если вам посчастливилось родить Деву, то можем смело предположить, что вам удастся избежать проблем в виде вечно разбросанных по квартире игрушек — представители этого знака невероятные чистюли. А еще Девы вырастают практичными, рассудительными и скупыми на эмоции людьми.

Поэтому мальчикам подойдут короткие имена, которые смогли бы отразить их устойчивость и стабильность. Виктор, Генрих, Глеб, Игорь, Клемент, Прохор, Сергей, Степан или Тимур — вот отличные варианты.

Девочкам лучше подбирать что-то более звучное и мягкое: Валентина, Дина, Елизавета, Зоя, Инесса, Ирина, Ростислава, Таисия или Ольга.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Весы традиционно считаются ветреными и крайне эмоциональными людьми. Но склонность к эмпатии не всегда стоит рассматривать как слабость — она помогает им лучше других чувствовать прекрасное и проявлять сострадание.

Родившиеся под этим знаком мальчики будут отличаться дружелюбием и щедростью. Алексей, Виталий, Евгений, Иннокентий, Михаил, Назар, Павел, Прохор, Филипп, Фома и Яков — отличные варианты.

За обаянием и легким характером девочек-Весов часто скрывается твердый, иногда даже суровый нрав. Поэтому они будут счастливы с необычными именами: Ангелина, Евдокия, Изабелла, Калерия, Нелли, Полина, Ариадна, Мирослава, Екатерина.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Воспитывать Скорпионов очень непросто! Многие представители этого знака могут быть агрессивными и коварными. Скорпионы принципиальны, горды и очень преданы своим идеалам. Они могут стоять на своем до конца, если убеждены, что их сторона — правильная. А еще Скорпионы — настоящие обольстители! Поэтому им нужны имена, подчеркивающие их темперамент.

Мужские беспроигрышные варианты для этого знака такие: Давид, Ян, Аристарх, Афанасий, Захар, Савва, Тарас, Фома, Юрий.

Земфира, Ия, Лариса, Лолита, Людмила, Маргарита, Мария, Раиса, Сара, Флора, Аврора, Елена — эти и подобные статные имена помогут девочкам-Скорпионам направить свою энергию в нужное русло.

Стрелец (23 ноября — 22 декабря)

Ваш ребенок однозначно будет гордым и смелым, если он родился Стрельцом. Этому знаку зодиака сопутствует Юпитер, самая большая планета Солнечной системы. Она символизирует счастье и успех, поэтому Стрельцы с рождения наделены способностью достигать поставленных целей. Наиболее уязвимая сторона Стрельцов — это их вредные привычки.

Представители данного знака просто из вредности не отказываются от того, что доставляет им удовольствие. Мальчикам победить эту тенденцию помогут имена Артем, Захария, Илай, Владимир, Марат, Осип, Савелий, Станислав, Тимур, Николай и Радомир.

Девочки-Стрельцы наделены природным оптимизмом. Им подойдут звонкие и радостные имена: Алина, Анна, Вера, Ирина, Майя, Марина, Эсфирь, Юнона, Агата, Рогнеда или Искра.

Козерог (23 декабря — 20 января)

Дети-Козероги с самого рождения будут удивлять своих родителей взрослым поведением. Они будто с пеленок трезво смотрят на вещи. Козероги отличаются ответственностью и реалистичностью. Из них вырастают неподражаемые карьеристы, благодаря трудолюбию и упорству им удается достичь высот в любой области.

Однако когда Козероги по-настоящему чем-то увлечены, они не обращают внимания ни на что вокруг. Соответственно, имена им нужны отрезвляющие и простые, которые помогли бы представителям данного знака полностью раскрыться. Мальчикам подойдут такие варианты: Борис, Вадим, Григорий, Егор, Иван, Игорь, Николай, Олег, Петр, Прохор, Роберт и Спартак.

Девочкам-Козерогам будет комфортно со строгим, но красивым именем. Например, Астарта, Вера, Зинаида, Инга, Инна, Кира, Ксения, Нина, Римма, Эмма и Илона.

Водолей (21 января — 19 февраля)

Покой родителям Водолеев будет только сниться. Этих детей не получится загнать в общепринятые рамки, уж слишком они необычны. Водолеи обладают бурной фантазией и потрясающим воображением. Из них вырастают деятели искусства: писатели, художники, актеры.

Необычную натуру Водолея астролог Ольга Аристова советует подчеркнуть оригинальным именем. Для мальчика это может быть Аскольд, Демьян, Герасим, Аристарх, Еремей, Всеволод, Генрих, Бернард, Орфей, Савелий, Бенедикт, Плутарх, Мессала или даже Аполлон.

Из девочек-Водолеев вырастают женщины, которые поражают окружающих внешней привлекательностью, а также отсутствием страха показаться экстравагантными или даже вызывающими. Поэтому и имена для них стоит выбирать яркие: Афина, Белла, Офелия, Мирана, Клариса, Аглая, Анфиса, Елизара, Ефросинья, Аполинария, Лея, Мариэлла, Айна и Рахиль.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Новорожденные Рыбы могут быть тихими и очень спокойными, но первое впечатление обманчиво — характер представителей данного знака раскрывается постепенно. Со временем Рыбы будут требовать к себе все больше внимания и начнут очень расстраиваться, если его не получат.

Мальчикам лучше реализовать себя в области искусства или на сцене. В этом им помогут имена Артемий, Григорий, Трофим, Родион, Иосиф, Матвей, Златан, Лука, Леонард, Всеволод, Эдгар, Эдуард, Феликс, Эмиль, Равиль и Юлиан.

Для девочек-Рыб тоже нужно подобрать что-то красивое, но при этом нежное, умиротворяющее. Например, Есения, Альбина, Оливия, Хлоя, Лилия, Серафима, Мелания, Иоланта, Лаура, Адель, Марта или Августа.