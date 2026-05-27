Политический наблюдатель Юргис Лиепниекс в социальной сети X поделился своими выводами по поводу министерских постов в новом правительстве Кулбергса.

"Кулбергсу и Объединенному списку все же удалось одержать хотя бы одну огромную победу над «Единством», добившись, чтобы «Единство» взяло на себя ответственность за сферу сообщений - за airBaltic, Rail Baltic, пассажирские перевозки и т.д. И тупое «Единство» берет на себя это только ради сохранения на посту главы МИДа Байбы Бражи, которая даже международно известна как слабая, нетерпимая, неадекватная. Теперь впереди четыре месяца избирательной кампании, в которой Объединенный список покажет недееспособность «Единства», даже если кому-то это было непонятно...

И с точки зрения государства вообще ничего плохого не случилось бы, если бы министром иностранных дел стал бы Смилтенс".