После нескольких холодных и ветреных дней в Латвии постепенно начнет теплеть. Уже на выходных во многих районах страны температура воздуха превысит +20 градусов, а ветер заметно ослабеет.

В ближайшие выходные в Латвии наконец установится более спокойная и теплая погода. Синоптики прогнозируют, что после сильного ветра и прохладных дней температура воздуха постепенно повысится, а осадков станет значительно меньше.

Однако перед этим стране еще предстоит пережить неспокойный четверг.

Во многих районах ожидаются кратковременные дожди, местами возможны грозы и град. Северо-западный ветер вновь усилится — порывы могут достигать 14–19 метров в секунду, а во время грозы быть еще сильнее. Температура воздуха в четверг останется довольно низкой для конца мая — всего +11…+16 градусов.

Уже с пятницы погода начнет меняться. Дожди станут локальными, ветер заметно ослабнет, а воздух постепенно прогреется до +13…+18 градусов.

По-настоящему весенняя, а местами уже почти летняя погода ожидается в субботу и воскресенье. Во многих районах страны температура поднимется выше +20 градусов.

При этом ночи пока останутся прохладными — местами температура может опускаться до +3 градусов.

После нескольких недель резких погодных перепадов жители Латвии наконец смогут почувствовать приближение лета не только по календарю.

Синоптики также прогнозируют, что следующая неделя будет теплой и влажной. Дожди ожидаются часто, однако средняя температура воздуха окажется примерно на два градуса выше климатической нормы.

По нынешним прогнозам, именно в ближайшие дни в Латвии может начаться и метеорологическое лето — период, когда среднесуточная температура стабильно превышает +15 градусов.

После холодного мая и регулярных штормовых порывов такая смена погоды для многих станет первым полноценным ощущением наступающего лета.