Россия намерена обратиться в Международный суд ООН из-за того, что в Москве называют «ущемлением прав русских» в Латвии, Литве и Эстонии. Об этом российский МИД заявил газете «Известия».

В российском внешнеполитическом ведомстве утверждают, что страны Балтии «отказываются прекратить противоправную политику», а попытки урегулировать разногласия путем переговоров, по версии Москвы, «оказываются безрезультатными».

«В этой связи нам, очевидно, придется перевести наши претензии в судебное русло путем обращения в главный судебный орган ООН», — заявили в МИД России.

Российская сторона ссылается на информационно-аналитический доклад о нарушении прав граждан России и так называемых соотечественников за рубежом в 2025 году. В документе среди стран, где якобы фиксируется наибольшее количество нарушений, названы Украина, США, Канада, страны Балтии, Польша и Молдова.

В Москве утверждают, что гражданство, происхождение, публичные высказывания или даже косвенные связи с Россией становятся «фактором повышенного риска» и могут приводить к уголовным делам, задержаниям, допросам, обыскам и другим процессуальным действиям.

Член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод заявил, что, по его мнению, «дискриминационные меры стали осознанной и последовательной политикой в Европе, предназначенной для оказания давления на Россию».

Отдельно российская сторона упоминает страны Балтии и, в частности, Латвию. В качестве примера Брод привел уголовные процессы и административные меры после 9 мая. По его словам, только в Латвии полиция возбудила 67 уголовных дел — в основном за использование символики, связанной с российской интерпретацией Дня Победы, в том числе георгиевских лент.

В российской публикации также утверждается, что в Латвии задерживали людей, которые слушали или исполняли песни военных лет. Аналогичные запреты, как отмечает российская сторона, действуют и в Молдове.

При этом в Латвии после полномасштабного вторжения России в Украину были ужесточены ограничения на публичное использование символики, связанной с российской агрессией, милитаризмом и оправданием войны. Латвийские власти неоднократно подчеркивали, что такие меры направлены не против русскоязычных жителей как группы, а против поддержки агрессии, прославления тоталитарных режимов и использования символов, которые в нынешних условиях воспринимаются как часть российской военной пропаганды.

В российской интерпретации эти решения преподносятся как «антирусская политика». Однако в странах Балтии их рассматривают прежде всего в контексте национальной безопасности, исторической памяти и войны России против Украины.

Российские эксперты также заявляют о «тревожной тенденции» в Германии, где, по их словам, распространяется практика давления и судебного преследования российских соотечественников. Брод заявил, что Германии «более чем кому-либо необходимо помнить уроки истории».

Заявления Москвы прозвучали на фоне продолжающейся конфронтации России с ЕС и НАТО, а также регулярных обвинений со стороны Кремля в адрес стран Балтии. Латвия, Литва и Эстония, в свою очередь, неоднократно указывали, что Россия использует тему «защиты соотечественников» как инструмент политического давления и информационного влияния.