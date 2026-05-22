Что случилось с банком SEB в Латвии, Литве и Эстонии? Очень важная информация

Дата публикации: 22.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Банкомат
ФОТО: pixabay

Европейский центральный банк разрешил объединить эстонский, латвийский и литовский банки SEB в одно юридическое лицо под названием SEB Bank AS.

В Латвии и Литве продолжат действовать филиалы SEB.

Слияние банков будет завершено в начале 2027 года. Объединенный банк SEB станет крупнейшим кредитным учреждением, зарегистрированным в Эстонии.

"Объединение трех банков SEB в странах Балтии дает очевидные преимущества нашим бизнес-клиентам, позволяя эффективнее финансировать крупномасштабные проекты, число которых в странах Балтии растет. Новая юридическая структура выгодна и частным клиентам SEB, так как упрощенная система управления сократит время вывода на рынок новых продуктов и решений", — сказал председатель правления SEB Eesti Аллан Парик.

После слияния надзорные органы Латвии и Литвы продолжат участвовать в надзоре за SEB в рамках Единого европейского механизма банковского надзора. Ответственность за предотвращение отмывания денег и надзор за финансовыми услугами в каждой из стран Балтии по-прежнему будет нести местный надзорный орган.

#Эстония #Литва #банки #финансы #Латвия #Европа #seb #бизнес
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
