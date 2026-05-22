«Может перерасти в нечто более серьезное» – госсекретарь США прокомментировал угрозы Москвы в адрес Латвии 0 1026

Политика
Дата публикации: 22.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Государственный секретарь Марко Рубио.

Государственный секретарь Марко Рубио выразил обеспокоенность в связи с жесткими заявлениями России относительно нарушений воздушного пространства стран Балтии. Об этом он заявил в беседе с журналистами после министерской встречи НАТО в Швеции.

Глава Госдепа заявил, что эта ситуация вызывает беспокойство из-за рисков потенциальной эскалации.

"Я имею в виду, что всегда есть опасения по поводу эскалации, не так ли? Это всегда вызывает беспокойство. Мы понимаем, что эти страны (Латвия, Литва и Эстония. - ред.) чувствуют угрозу – по очевидным причинам. Поэтому это вызывает беспокойство, потому что всегда есть опасения, что нечто подобное может перерасти в нечто более серьезное", – ответил Рубио.

Американский чиновник подчеркнул, что Вашингтон внимательно следит за развитием событий.

"Мы следим за развитием событий. Но основной ответ на ваш вопрос таков: мы обеспокоены этим, потому что не хотим, чтобы это привело к более широкому конфликту, который может действительно привести к чему-то гораздо худшему", – отметил госсекретарь США.

Как сообщал bb.lv, военно-политическое руководство Латвии уже много раз отрицало какую-либо подготовку удара с территории ЛР по территории РФ.

В Москве, похоже, на этот счет другое мнение. В начале недели там заявили, что в Латвию якобы уже прибыли украинские операторы БПЛА. И ждут команды, чтобы ударить по России. Москва не упустила случая, что пригрозить Риге «справедливым возмездием»: «Координаты центров принятия решений в Латвии известны».

#НАТО #США #Латвия #безопасность #дипломатия #угрозы #Россия #политика
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
