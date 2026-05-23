В Новороссийске после ночной атаки беспилотников произошёл пожар на территории нефтяного терминала. Российские власти сообщают о пострадавших и падении обломков дронов в районе порта.
В ночь на субботу украинские беспилотники атаковали российский портовый город Новороссийск на Чёрном море. После удара на территории нефтебазы вспыхнул пожар.
По данным оперативного штаба Краснодарского края, загорелись несколько технических и административных зданий. Также сообщается о падении обломков беспилотников на территории топливного терминала.
Власти утверждают, что в результате атаки пострадали двое мужчин. По официальной информации, они находились на улице в момент падения обломков и были госпитализированы.
Новороссийск остаётся одним из ключевых российских портов на Чёрном море и важным узлом для экспорта нефти и нефтепродуктов. Именно поэтому атаки на подобные объекты привлекают особое внимание.
Украинский Telegram-канал Supernova+, отслеживающий последствия ударов по российской территории, также сообщил о пожаре в районе порта после атаки беспилотников.
В последние месяцы удары дронов по объектам топливной и портовой инфраструктуры России происходят всё чаще. Обычно целями становятся нефтебазы, склады топлива и логистические объекты.
Для жителей юга России это означает регулярные воздушные тревоги и ограничения в работе портовой инфраструктуры, особенно в районах Чёрного моря.
Информация о масштабах повреждений и возможных перебоях в работе терминала пока уточняется.
