В Новороссийске после ночной атаки беспилотников произошёл пожар на территории нефтяного терминала. Российские власти сообщают о пострадавших и падении обломков дронов в районе порта.

В ночь на субботу украинские беспилотники атаковали российский портовый город Новороссийск на Чёрном море. После удара на территории нефтебазы вспыхнул пожар.

По данным оперативного штаба Краснодарского края, загорелись несколько технических и административных зданий. Также сообщается о падении обломков беспилотников на территории топливного терминала.

Власти утверждают, что в результате атаки пострадали двое мужчин. По официальной информации, они находились на улице в момент падения обломков и были госпитализированы.

Новороссийск остаётся одним из ключевых российских портов на Чёрном море и важным узлом для экспорта нефти и нефтепродуктов. Именно поэтому атаки на подобные объекты привлекают особое внимание.

Украинский Telegram-канал Supernova+, отслеживающий последствия ударов по российской территории, также сообщил о пожаре в районе порта после атаки беспилотников.

В последние месяцы удары дронов по объектам топливной и портовой инфраструктуры России происходят всё чаще. Обычно целями становятся нефтебазы, склады топлива и логистические объекты.

Для жителей юга России это означает регулярные воздушные тревоги и ограничения в работе портовой инфраструктуры, особенно в районах Чёрного моря.

Информация о масштабах повреждений и возможных перебоях в работе терминала пока уточняется.