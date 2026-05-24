Вспышки численности майских жуков цикличны и повторяются каждые 4–5 лет (это связано с особенностями развития их поколений). Из-за разницы в климате и почве в разных районах Латвии эти пики могут не совпадать по годам.

В этом сезоне из-за холодов в конце апреля и затяжных дождей вылет насекомых задержался. В итоге они вылетели не постепенно, а одновременно, создав эффект массового нашествия.

Наступившее резкое потепление сделало жуков гиперактивными — в теплую погоду они летают намного бодрее и чаще. По ночам насекомые теряют волю перед яркими уличными фонарями и лампами, скапливаясь под ними сотнями.

«Это обычное явление для нашей природы, не выходящее за рамки нормы. Некоторые вредители имеют гораздо большие многолетние колебания численности, например, зимняя пяденица, непарный шелкопряд. В отдельные годы их численность превышает фон в сотни или даже в тысячи раз. С майским жуком такого в принципе не наблюдается. Очаговая численность в этом году поднимается, а уже в следующем будет понижена», - пояснили биологи.

При высокой численности майских жуков всегда будут сыты насекомоядные птицы, ежи и другие животные. Даже многие рыбы в этот период перестают брать любую другую наживку и реагируют только на имитацию падающего на воду майского жука.

Майские жуки абсолютно безвредны для человека и домашних животных.

Период нашествия продлится недолго. С учетом некоторой растянутости периода лета жуков, скорее всего, к середине июня будут видны всего лишь последние особи майского жука.