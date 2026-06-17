Без труда этой категории работников наша жизнь была бы невозможной, несмотря на то, что многие смотрят в их сторону высокомерно. Поэтому интересно заглянуть в одну дискуссию в «X».

Дискуссию начал Сандис: «Молодой парень — оператор лопаты. Прыгает в яму, перекидывает всё, что нужно, работает с понижением, обмазывает колодцы и так далее. Дома жена, ребёнок.

Живёт в съёмной квартире, а жена с ребёнком дома, ребёнок ещё маленький. Сегодня зарплата — 1180… И мы ещё удивляемся, что некому работать…»

В комментариях люди поспешили рассуждать как о том, достаточно ли такого вознаграждения, так и о том, что вообще сегодня в Латвии означает «нормальная зарплата», если человеку нужно содержать семью, платить за съёмное жильё и покрывать повседневные расходы.

«У парня с лопатой зарплата 1180 евро в день?» — иронично спрашивает Марис Каминскис, очевидно подчёркивая, что такая сумма, если речь идёт о месяце, при сегодняшней дороговизне жизни не кажется большой.

Другой комментатор советует молодому мужчине сменить род занятий: «Если только это не мечта всей его жизни — работать именно на этой работе».

В дискуссию включились и люди, поделившиеся своим опытом оплаты труда в других отраслях. Дагнис Васильевскис пишет: «Мне нечего скрывать. Сегодня как раз посмотрел расчётный листок. До вычета налогов у меня 1490 евро. На налоги уходит около 400 евро. Я считаюсь руководителем сектора. В последнее время всё чаще и чаще смотрю вакансии. Хорошо, что в семье работаем оба, иначе было бы тяжело сводить концы с концами».

Также одна учительница указывает, что после неоднократно полученного высшего образования и работы на полную ставку в школе среднего размера её зарплата составляет 1060 евро. «Чтобы работать в школе, мне пришлось трижды получать высшее образование», — пишет она.

В комментариях прозвучал и вопрос, являются ли упомянутые 1180 евро зарплатой брутто или нетто. На вопрос «Брутто или нетто? В обоих вариантах… жёстко» Сандис ответил: «Второй вариант». Значит, можно понять, что речь идёт о зарплате «на руки».

Однако мнения не были однозначными. Часть комментаторов подчёркивала, что для человека без высшего образования такая зарплата не так уж плоха. «На самом деле для человека без образования это нормальная зарплата. Другой вопрос — что на неё можно себе позволить, можно ли содержать семью и так далее. Но если смотреть на средние зарплаты в Латвии, это неплохая зарплата чернорабочего», — пишет один из комментаторов.

Ещё кто-то спрашивает: «Покажешь страну, где оператору лопаты платят намного больше минималки?» В свою очередь другие участники дискуссии указывают, что проблема не только в конкретной профессии, но и в более широком контексте рынка труда и налоговой системы. Один из комментаторов пишет: «Тут нечему удивляться. В нашей стране высокие налоги на зарплату. Эксперты ОЭСР уже давно рекомендуют снизить налоговую нагрузку на низкие зарплаты, а также повысить несоразмерно низкие налоги для предпринимателей».

В дискуссии появились и более жёсткие мнения. Например, одна комментаторша спросила, что мешало молодому мужчине учиться в школе и получить образование или специальность. Она также добавила, что детей нужно планировать тогда, когда человек может себе это позволить.

На это Сандис ответил, что, возможно, большая боль — о тех, кто может позволить себе детей, но предпочитает их не заводить.

Эта дискуссия высвечивает неудобный вопрос: насколько на самом деле в обществе ценят людей, которые выполняют физически тяжёлую, грязную и необходимую работу? С одной стороны, комментаторы рассуждают об образовании, выборе и «нормальной зарплате». С другой — остаётся вопрос, может ли человек с таким доходом уверенно содержать семью, платить аренду и чувствовать, что его ценят.