В свете наступления российских войск на Донбассе киевские власти стараются переместить предприятия в небольшой город Перечин на западе страны.

Украинские власти спешно эвакуируют металлообрабатывающие предприятия из Краматорска – города, расположенного в подконтрольной Киеву части Донецкой Народной Республики, – на запад страны, в Закарпатье. Об этом британский журнал The Economist.

Обозреватели отмечают, что процесс переноса украинской промышленности начался еще в 2022 году, но теперь, с приближением российских войск к Краматорску, процесс ускорился. Журналисты называют этот проект «Новый Краматорск»; по их данным, украинские власти стараются переместить промышленный центр города, включая металлообрабатывающие и станкостроительные заводы, в небольшой город Перечин, расположенный в Ужгородском районе Закарпатья.

По сведениям западных обозревателей, в Перечин с Донбасса уже перевезены более 3500 рабочих. При этом, как утверждают репортеры, сами закарпатцы выражают недовольство такой ситуацией: в частности, они считают несправедливым предоставление работникам заводов брони от мобилизации, а строительство жилья для приезжих воспринимают как нарушение своих прав.

Ранее сообщалось, что украинские власти объявили обязательную эвакуацию семей с детьми из отдельных районов Краматорска и Славянска. Речь идет о части Донецкой области, которая пока находится под контролем украинских вооруженных сил.