До праздника Latvijas Pasts досрочно доставит пенсии, выплачиваемые Государственным агентством социального страхования (ГАСС) по месту жительства. Пожалуйста, будьте дома, призывает сеньоров в этой связи ГАСС.

Также будут досрочно перечислены деньги и тем, кто получает их на свои электронные счета.

Если вам пенсию приносит почтальон, то даты выплат изменятся таким образом:

Если они назначены на 15 или 16 июня - деньги должны были отдать 15 июня;

Если 17 или 18 июня - то 16 июня;

с 19 или 20 июня - то 17 июня;

с 21 или 22 июня - 18 июня;

23 или 24 июня – 19 июня.

Для тех пенсионеров, которые получают пенсии и выплаты на счета кредитных учреждений — если дата выплаты назначена на 22-е, то деньги будут зачислены на платежный счет 19 июня.

Пособия по безработице, дата выплаты которых — 25-е, также будут на счетах 19 июня.