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Полиция сообщила, что усилит надзор за дорожным движением 0 168

Наша Латвия
Дата публикации: 17.06.2026
LETA
Изображение к статье: Полицейский пост на дороге

В предпраздничные и праздничные дни с 19 по 25 июня Государственная полиция будет усиленно следить за дорожным движением по всей стране, уделяя особое внимание выявлению водителей, которые сели за руль в состоянии опьянения.

В Госполиции подчеркнули, что садиться за руль можно только трезвым. Если во время праздника планируется употреблять алкоголь, о безопасном возвращении домой следует позаботиться заранее.

Столь же важно не позволять управлять транспортными средствами в нетрезвом виде друзьям, родственникам или знакомым, чтобы предотвратить трагедию, напомнили в полиции.

В прошлом году в праздничные дни в результате дорожно-транспортных происшествий пострадали 15 человек, один погиб.

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Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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