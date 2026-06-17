В предпраздничные и праздничные дни с 19 по 25 июня Государственная полиция будет усиленно следить за дорожным движением по всей стране, уделяя особое внимание выявлению водителей, которые сели за руль в состоянии опьянения.

В Госполиции подчеркнули, что садиться за руль можно только трезвым. Если во время праздника планируется употреблять алкоголь, о безопасном возвращении домой следует позаботиться заранее.

Столь же важно не позволять управлять транспортными средствами в нетрезвом виде друзьям, родственникам или знакомым, чтобы предотвратить трагедию, напомнили в полиции.

В прошлом году в праздничные дни в результате дорожно-транспортных происшествий пострадали 15 человек, один погиб.