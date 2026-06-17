В ходе подготовки к выборам в Сейм выполнена основная задача - подготовить к работе электронный онлайн-регистр избирателей, сообщил в среду журналистам председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Марис Звиедрис.

Он отметил, что еще около месяца назад рассматривались различные варианты на случай, если бы эта система не была готова к работе, но сейчас, благодаря участию государственных компаний и активной работе, главный элемент избирательной инфраструктуры разработан, и его тестирование планируется завершить в ближайшие дни.

Как сообщил глава ЦИК, по плану идет и внедрение других технических решений для выборов. Уже работает модуль подачи списков кандидатов в депутаты, хотя он и не был запущен в первоначально запланированный срок - за месяц до 20 июня.

До 30 июня планируется завершить и другие важные компоненты избирательной системы, в том числе журналы хода голосования и протоколы подсчета голосов. ЦИК отмечает, что важнейшие функциональные возможности разрабатываются в соответствии с графиком, в то время как менее существенные улучшения, не влияющие напрямую на организацию выборов, могут быть доработаны в течение нескольких недель после этого срока.

Планируется, что после завершения разработки систем в середине июля ЦИК начнет проводить семинары в муниципальных избирательных комиссиях, чтобы на практике ознакомить их с новыми решениями. К этим выездным мероприятиям планируется привлечь и разработчиков систем. До конца августа ЦИК намерена встретиться с представителями всех муниципальных избирательных комиссий.

ЦИК также подчеркивает, что все тесты систем уже находятся в завершающей стадии и дополнительное широкомасштабное тестирование больше не планируется.

Выборы в 15-й Сейм состоятся 3 октября.

Как сообщалось, в конце апреля Кабинет министров решил передать разработку избирательной системы частично или полностью принадлежащим государству предприятиям ООО "Latvijas mobilais telefons" (LMT), ООО "Tet" и АО "Latvijas valsts meži" (LVM), а договор с прежним разработчиком избирательной платформы "RIX Technologies" был расторгнут.