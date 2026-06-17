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ЦИК о выборах в Сейм: «Велосипед уже собран», ключевая система готова 0 18

Политика
Дата публикации: 17.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Ручки ЦИК
ФОТО: LETA

Центральная избирательная комиссия заявила, что наиболее важный элемент цифровой инфраструктуры предстоящих выборов в Сейм — электронный онлайн-регистр избирателей — уже создан и находится на финальной стадии тестирования. Ещё месяц назад существовали опасения, что систему не удастся подготовить вовремя.

Подготовка к выборам в 15-й Сейм идёт по плану, а ключевая электронная система, необходимая для проведения голосования, уже готова. Об этом сообщил председатель Центральной избирательной комиссии Марис Звиедрис.

Речь идёт об онлайн-регистре избирателей, который в ЦИК называют важнейшим техническим элементом всей избирательной инфраструктуры.

По словам Звиедриса, ещё около месяца назад рассматривались различные сценарии на случай, если систему не удастся подготовить к установленным срокам. Однако сейчас ситуация изменилась.

«Наиболее важная задача выполнена», — заявил глава ЦИК, отметив, что завершить тестирование регистра планируется в ближайшие дни.

В комиссии подчёркивают, что и другие цифровые решения для организации выборов внедряются в соответствии с графиком.

Уже работает модуль подачи кандидатских списков. Хотя его запуск произошёл позже первоначально намеченного срока, система уже используется политическими партиями для регистрации, а в ближайшие дни начнётся и официальная подача списков кандидатов.

По словам Звиедриса, отсутствие жалоб со стороны партий можно считать хорошим знаком.

«Это самый большой комплимент», — отметил он.

До конца июня планируется завершить разработку ещё нескольких важных компонентов, включая электронные журналы хода выборов и протоколы подсчёта голосов.

При этом в ЦИК признают, что некоторые второстепенные функции могут дорабатываться уже после завершения основных работ.

«В целом велосипед будет собран, а отдельные детали будут дорабатываться позже», — образно описал ситуацию председатель комиссии.

Для избирателей это означает, что подготовка к октябрьским выборам постепенно выходит на завершающую стадию. После создания систем внимание будет сосредоточено на обучении людей, которым предстоит с ними работать.

С середины июля ЦИК начнёт очные семинары для муниципальных избирательных комиссий по всей стране. В них примут участие не только представители комиссии, но и разработчики программного обеспечения. До конца августа планируется провести обучение во всех самоуправлениях Латвии.

В комиссии также сообщили, что дополнительной «генеральной репетиции» систем проводить больше не планируется, поскольку тестирование уже находится на завершающем этапе.

Одновременно ЦИК напоминает, что с 28 сентября жители смогут заранее оставить свой голос на хранение на любом избирательном участке. Такая возможность будет доступна вплоть до дня выборов.

Нынешняя ситуация особенно примечательна тем, что ещё весной государству пришлось срочно менять подход к разработке избирательных систем.

В конце апреля Кабинет министров решил передать создание избирательной платформы государственным предприятиям LMT, Tet и LVM, расторгнув договор с прежним разработчиком — компанией RIX Technologies. Власти объяснили это необходимостью обеспечить государственную безопасность и гарантировать своевременную подготовку систем к выборам.

Теперь в ЦИК уверены, что критически важные цифровые решения будут готовы вовремя и не помешают проведению выборов в Сейм, назначенных на начало октября.

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#выборы #ЦИК #Сейм #Латвия #технологии #политика
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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