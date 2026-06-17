Курземский окружной суд оставил без изменений обвинительный приговор бывшему президенту Банка Латвии Илмару Римшевичу по делу о приобретении поддельного Covid-сертификата. Ранее суд первой инстанции назначил ему наказание в виде 350 часов общественных работ.

Курземский окружной суд отклонил апелляцию бывшего президента Банка Латвии Илмара Римшевича и оставил в силе решение суда первой инстанции по делу о приобретении поддельного сертификата о вакцинации от Covid-19.

Согласно решению суда, Римшевич признан виновным и приговорён к 350 часам общественных работ. Полный текст решения будет опубликован 1 июля. После этого у сторон будет десять дней на его обжалование.

По версии обвинения, Римшевич через посредника передал 400 евро человеку, который был уполномочен проводить оплачиваемую государством вакцинацию и оформлять соответствующие документы. Целью было получение Covid-сертификата без фактического прохождения вакцинации.

Следствие считает, что после этого в систему e-veselība были внесены ложные сведения о проведённой вакцинации, что позволило оформить цифровой сертификат. По данным обвинения, бывший глава Банка Латвии осознавал, что документ является поддельным, однако использовал его в период действия ограничений, связанных с пандемией Covid-19.

Сам Римшевич вину не признаёт и продолжает настаивать, что действительно был вакцинирован. Защита утверждает, что эту версию подтверждают результаты анализов, которые показывают наличие у него антител как после перенесённого заболевания Covid-19, так и после вакцинации.

Дело Римшевича является частью более крупного расследования о торговле поддельными Covid-сертификатами, однако в отношении бывшего главы центробанка материалы были выделены в отдельное производство.

Ранее программа De facto сообщала, что в основном уголовном процессе фигурировали медицинский работник, учитель, известный своими ковид-скептическими взглядами, а также уже умершая руководитель отдела записи актов гражданского состояния.

Это дело стало одним из самых резонансных процессов, связанных с использованием поддельных Covid-сертификатов в Латвии, в том числе из-за высокого статуса обвиняемого.

Пока приговор не вступил в окончательную силу, у сторон остаётся возможность обратиться в следующую судебную инстанцию.