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Сколько латвийцев поддерживает размещение в стране ядерного оружия? 0 97

Политика
Дата публикации: 17.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Американский ядерный бомбардировщик

Американский ядерный бомбардировщик

Канал ТВ-3 сегодня напомнил, что США рассматривают возможность расширить свой "ядерный зонтик" в Европе, разместив ядерное оружие и в других странах НАТО. Речь идет о размещении бомбардировщиков, которые снабжены ядерными боеголовками. Как сообщает ТВ-3, интерес к этому вопросу проявили Польша и страны Балтии.

Как сообщалось ранее, США рассматривают возможность размещения ядерного оружия еще в других странах - членах НАТО Европы, об этом в начале июня писала газета «Файнэншл таймс». Должностные лица США якобы выразили готовность расширить размещение за пределами шести стран, в которых уже находятся способные к ядерному оружию бомбардировщики, пишет СМИ со ссылкой на трех человек, которые якобы были осведомлены об этих дискуссиях. Сейчас такие бомбардировщики размещены в Бельгии, Италии, Великобритании, Нидерландах, Турции и Германии.

В связи с этим программа ТВ-3 "900 секунд" провела опрос, дабы узнать отношение латвийцев к размещению в нашей стране ядерного оружия. "За" высказались 25% латвийцев в возрасте от 18 до 65 лет. Против размещения выступил аж 61% респондентов. При этом у 14% не было мнения на сей счет.

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#НАТО #США #ядерное оружие #Латвия #Европа #геополитика #опрос
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Эдуард Эльдаров
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