Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Овчинка стоит выделки? Исследование дало ответ, стоит ли получать образование в Латвии 1 307

Наша Латвия
Дата публикации: 17.06.2026
kasjauns.lv
Изображение к статье: выпускники вуза

В 2025 году уровень занятости молодых людей в возрасте от 20 до 34 лет, недавно окончивших среднее или высшее учебное заведение в странах Европейского союза, составил 83,0 %, увеличившись по сравнению с 82,3 % в 2024 году. Данные по Латвии в целом радуют.

Как сообщает Eurostat, уровень занятости среди недавних выпускников с высшим образованием в 2025 году составил 87,0 %, что почти на 10 процентных пунктов выше, чем среди выпускников со средним образованием, где показатель достиг 77,2 %.

Среди стран ЕС самый высокий уровень занятости недавних выпускников был зафиксирован на Мальте — 91,0 %. Далее следуют Германия (90,6 %) и Нидерланды (90,1 %).

Самые низкие показатели зарегистрированы в Греции (62,4 %), Италии (71,8 %) и Румынии (72,7 %).

В Латвии этот показатель составляет 83,1%, что соответствует среднему уровню по ЕС. Учиться в Латвии не бесполезно - с трудоустройством у образованных все хорошо. У выпускников вузов дела еще лучше - 92,1% из них при работе.

Мужчины легче находят работу

В среднем по ЕС уровень занятости среди недавних выпускников был выше у мужчин (84,4 %), чем у женщин (81,5 %).

В 18 странах ЕС уровень занятости среди недавних выпускников был выше у мужчин, чем у женщин. Наибольший разрыв был зафиксирован в Чехии (+12,2 процентного пункта), Латвии (+10,3 процентного пункта) и Словении (+6,3 процентного пункта).

В тех странах, где уровень занятости оказался выше у женщин, самые большие различия были отмечены в Греции (+11,8 процентного пункта в пользу женщин), Эстонии (+5,0 процентного пункта) и Финляндии (+4,4 процентного пункта).

×
Читайте нас также:
#образование #Латвия #трудоустройство #занятость #статистика
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
1
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

(1)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Снежноцвет виргинский (Chionanthus virginicus)
Изображение к статье: Трамвай и люди
Изображение к статье: Урок математики в классе
Изображение к статье: Клубника на рынке по 12 евро

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Пенсия
Наша Латвия
Изображение к статье: Люди за забором
В мире
Изображение к статье: Машиностроительные предпряития Краматорска выпускали секции ветроэлектростанций. Иконка видео
В мире
1
Изображение к статье: Паулс Буткевич
Наша Латвия
1
Изображение к статье: Воткнутая в землю лопата
Наша Латвия
1
Изображение к статье: Новый тест считывает не только составные части генома, но и модификации на внешней стороне ДНК, которые могут «включать и выключать» гены и иногда являются причиной редких заболеваний. Иконка видео
Техно
Изображение к статье: Пенсия
Наша Латвия
Изображение к статье: Люди за забором
В мире
Изображение к статье: Машиностроительные предпряития Краматорска выпускали секции ветроэлектростанций. Иконка видео
В мире
1

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео