В 2025 году уровень занятости молодых людей в возрасте от 20 до 34 лет, недавно окончивших среднее или высшее учебное заведение в странах Европейского союза, составил 83,0 %, увеличившись по сравнению с 82,3 % в 2024 году. Данные по Латвии в целом радуют.

Как сообщает Eurostat, уровень занятости среди недавних выпускников с высшим образованием в 2025 году составил 87,0 %, что почти на 10 процентных пунктов выше, чем среди выпускников со средним образованием, где показатель достиг 77,2 %.

Среди стран ЕС самый высокий уровень занятости недавних выпускников был зафиксирован на Мальте — 91,0 %. Далее следуют Германия (90,6 %) и Нидерланды (90,1 %).

Самые низкие показатели зарегистрированы в Греции (62,4 %), Италии (71,8 %) и Румынии (72,7 %).

В Латвии этот показатель составляет 83,1%, что соответствует среднему уровню по ЕС. Учиться в Латвии не бесполезно - с трудоустройством у образованных все хорошо. У выпускников вузов дела еще лучше - 92,1% из них при работе.

Мужчины легче находят работу

В среднем по ЕС уровень занятости среди недавних выпускников был выше у мужчин (84,4 %), чем у женщин (81,5 %).

В 18 странах ЕС уровень занятости среди недавних выпускников был выше у мужчин, чем у женщин. Наибольший разрыв был зафиксирован в Чехии (+12,2 процентного пункта), Латвии (+10,3 процентного пункта) и Словении (+6,3 процентного пункта).

В тех странах, где уровень занятости оказался выше у женщин, самые большие различия были отмечены в Греции (+11,8 процентного пункта в пользу женщин), Эстонии (+5,0 процентного пункта) и Финляндии (+4,4 процентного пункта).