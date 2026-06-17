Дочь легендарного актёра Паулса Буткевича Алёна возмущена тем, что последняя неделя жизни её отца не была умиротворяющей, сообщает издание Privātā Dzīve.

«Сначала папа находился в Екабпилсской больнице. У меня нет добрых слов об этой клинике. У отца появились пролежни, за ним не осуществлялся должный уход. Когда мы потребовали объяснить, какое лечение проводилось и каков диагноз, нам отказались предоставить информацию.

Однажды я заметила, что у папы на голове зашитые раны. Как такие раны могли появиться, если он даже не мог самостоятельно повернуться? Врачи так и не объяснили, что произошло. Это выглядело ужасно», — рассказывает Алёна.

Она также сообщила, что перевезла Паулса Буткевича в больницу Айзкраукле.

По её словам, там отношение к пациенту было очень хорошим и профессиональным.

Алёна рассматривает возможность подать в суд на Екабпилсскую больницу.