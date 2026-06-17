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Дочь раскрыла шокирующие факты о последних днях Паула Буткевича в больнице 1 282

Наша Латвия
Дата публикации: 17.06.2026
Neatkarīgā
Изображение к статье: Паулс Буткевич

Дочь легендарного актёра Паулса Буткевича Алёна возмущена тем, что последняя неделя жизни её отца не была умиротворяющей, сообщает издание Privātā Dzīve.

«Сначала папа находился в Екабпилсской больнице. У меня нет добрых слов об этой клинике. У отца появились пролежни, за ним не осуществлялся должный уход. Когда мы потребовали объяснить, какое лечение проводилось и каков диагноз, нам отказались предоставить информацию.

Однажды я заметила, что у папы на голове зашитые раны. Как такие раны могли появиться, если он даже не мог самостоятельно повернуться? Врачи так и не объяснили, что произошло. Это выглядело ужасно», — рассказывает Алёна.

Она также сообщила, что перевезла Паулса Буткевича в больницу Айзкраукле.

По её словам, там отношение к пациенту было очень хорошим и профессиональным.

Алёна рассматривает возможность подать в суд на Екабпилсскую больницу.

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Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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