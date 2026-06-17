Европарламент окончательно одобрил новый закон ЕС, допускающий создание спорных центров высылки за пределами блока и обыски жилья; за него проголосовали консерваторы вместе с крайне правыми.

В среду Европейский парламент одобрил закон, призванный ускорить высылку мигрантов, не имеющих законного права оставаться в ЕС, благодаря поддержке со стороны центр‑правых и крайне правых политических сил.

Так называемый «регламент о возвращении» стал самым жёстким изменением миграционной политики блока за последние десятилетия. Его считают спорным, поскольку он позволит странам ЕС создавать за пределами союза центры по депортации, известные как центры возвращения, на основе соглашений с государствами, не входящими в ЕС.

Такие центры могут использоваться как транзитные пункты, где люди ожидают отправки в страну происхождения, либо как места длительного размещения мигрантов, в том числе без установленного срока и без гарантии последующей высылки. От действия меры будут освобождены только несовершеннолетние без сопровождения взрослых, тогда как семьи с детьми смогут направлять в эти центры.

Закон был одобрен 418 голосами против 218, при 30 воздержавшихся. После объявления результатов сторонники закона аплодировали, а некоторые депутаты с правого фланга скандировали: «отправить их обратно», имея в виду нелегальных мигрантов.

Депутаты с противоположной стороны ответили скандированием: «позор вам».

Голосование подтвердило формирование в парламенте правоцентристского большинства по миграционной повестке. Центр‑правой Европейской народной партии (ЕНП) вновь поддержали правая группа европейских консерваторов и реформистов (ЕКР), а также крайне правые фракции «Патриоты за Европу» (PfE) и «Европа суверенных наций» (ESN). Несколько депутатов от либеральной фракции «Обновим Европу» (Renew Europe) также поддержали законопроект.

При этом ЕНП по‑прежнему исключает формальное сотрудничество с партиями, которые считает чрезмерно радикальными, включая немецкую ультраправую «Альтернативу для Германии» (AfD) и французское «Национальное объединение». Лидер ЕНП Манфред Вебер неоднократно отвергал возможность официальных альянсов с такими силами.

Однако в самой ЕНП рассматривают их голоса как ключевые для ужесточения миграционного законодательства, что позволяет сформировать альтернативное большинство вместо традиционной центристской коалиции ЕНП, социалистов и демократов (S&D) и «Обновим Европу».

Социалисты и депутаты левых в целом выступили против закона, утверждая, что он может подорвать базовые права мигрантов.

«Этот регламент грозит узаконить с точки зрения права весьма сомнительные практики, которые ещё несколько лет назад в ЕС были бы немыслимы», – говорится в заявлении Аны Катарины Мендеш, вице‑председателя фракции социалистов и демократов (S&D).

Помимо центров возвращения, новый закон предусматривает и возможность обысков «места проживания или других соответствующих помещений» нелегальных мигрантов – меру, которую НПО и представители гражданского общества сравнивают с печально известными рейдами Службы иммиграционного и таможенного контроля США (ICE).

Среди прочего закон предусматривает более длительные сроки содержания под стражей, ужесточение запретов на въезд и новые полномочия по розыску нелегальных мигрантов.

Максимальный предусмотренный законом срок содержания под стражей для нелегальных мигрантов, ожидающих высылки, увеличивается с шести месяцев до двух лет, с возможностью ещё шестимесячного продления и без ограничения срока для лиц, признанных представляющими угрозу безопасности.

Существенно ужесточаются и запреты на въезд: в большинстве случаев их срок вырастет с пяти до десяти лет, а для лиц, считающихся угрозой безопасности, возможен пожизненный запрет.

Закон также меняет порядок обжалования. Сейчас депортация автоматически приостанавливается на время судебного разбирательства. Новый акт отменяет эту автоматическую гарантию, передавая судам решение о приостановке приказа о возвращении в каждом конкретном случае