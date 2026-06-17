Во второй половине июня в ряде европейских стран ожидается резкое повышение температуры. Синоптики предупреждают, что над Западной и Южной Европой сформируется так называемый «купол тепла», который принесет продолжительную волну экстремальной жары.

После относительно прохладного начала июня погода в Европе готовит резкую смену сценария. По данным метеорологов, над западной и юго-западной частью континента усилится влияние обширного антициклона, который сформирует так называемый «купол тепла». Под его воздействием тропические воздушные массы будут постепенно накапливаться и дополнительно прогреваться, что приведет к продолжительной волне жары.

Наиболее высокие температуры уже сейчас фиксируются на юге Европы. В ближайшие дни жара усилится и охватит значительную часть континента. Самые высокие показатели ожидаются в Португалии, Испании, центральных и южных районах Франции, а также в Италии.

По прогнозам синоптиков, в этих регионах температура воздуха будет регулярно достигать +35...+43 градусов. Основной очаг жары сохранится над Пиренейским полуостровом, где влияние антициклона окажется наиболее продолжительным.

Жаркая воздушная масса затронет и Центральную Европу. В Польше, по предварительным оценкам, в период с 19 по 22 июня температура может повыситься до +30...+36 градусов. Однако здесь жара, вероятно, будет менее продолжительной, чем на юге континента.

Метеорологи предупреждают, что экстремально высокие температуры могут представлять серьезную опасность для здоровья, особенно для пожилых людей, детей и тех, кто работает на открытом воздухе. При этом официальные прогнозы учитывают температуру воздуха в тени на высоте двух метров, тогда как под прямыми солнечными лучами и в крупных городах она может ощущаться на 10–20 градусов выше.

Кроме того, продолжительная жара способна усугубить засуху, увеличить нагрузку на энергосистемы и повысить риск природных пожаров. В ряде районов Западной и Южной Европы температура будет превышать климатическую норму на 8–16 градусов.

По прогнозам синоптиков, предстоящая волна жары может стать одной из самых сильных с начала года. Жителям и туристам рекомендуют внимательно следить за предупреждениями метеослужб, избегать длительного пребывания на солнце и соблюдать питьевой режим.