Спал пастырь очень мало, не всегда даже 3-4 часа.

На набережной питерской реки Карповки установили закладной камень на месте строительства будущего храма святого праведного Иоанна Кронштадтского.

В день памяти святого праведного Иоанна Кронштадтского в Санкт-Петербурге состоялась торжественная служба, которую провел Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

В этот же день патриарх принял участие в церемонии закладки первого камня в основание нового храма святого праведного Иоанна Кронштадтского при Иоанновском Ставропигиальном женском монастыре.

Иоанн Кронштадтский (настоящее имя — Иоанн Ильич Сергиев; 19 (31) октября 1829, село Сура, Пинежский уезд, Архангельская губерния — 20 декабря 1908 (2 января 1909), Кронштадт, Санкт-Петербургская губерния) — священник Русской православной церкви, митрофорный протоиерей; многолетний настоятель Андреевского собора в Кронштадте; член Святейшего правительствующего синода с 1906 года (от участия в заседаниях уклонился); проповедник, духовный писатель, общественно-политический деятель право-консервативных и монархических взглядов.

«Вдохновитель создания и почётный член» Союза русского народа. Почётный член Императорского православного палестинского общества. Тезоименитство — 19 октября (по юлианскому календарю) — перенесение мощей Иоанна Рыльского. Современниками воспринимался неоднозначно: глубоко почитаемый православными верующими России, прежде всего представителями «простого народа», он вызывал некоторое недоверие в аристократической и чиновной среде.

Образ жизни

Вставал около четырёх часов утра, после службы в кронштадтском соборе, оканчивавшейся около полудня, посещал приезжих и местных жителей Кронштадта, пригласивших его по той или иной нужде. Обычно это были просьбы о молитве у постели больного. Затем отправлялся в Петербург. Летом на пароходе до Ораниенбаума, а зимой по льду на санях. В Петербурге также посещал людей, просивших его о посещении, а также общественные мероприятия и торжества, например, открытие фабрик. Поздним вечером, нередко после полуночи о. Иоанн возвращался домой в Кронштадт. В период Великого Поста отменял ежедневные поездки в Петербург, но, после посещения квартир в Кронштадте, принимал исповедь в Андреевском соборе.

Поскольку было большое число желающих попасть к нему на исповедь, она была очень продолжительной и часто длилась с часу или двух дня до двух часов ночи, а иногда отец Иоанн исповедовал до самой утренней службы. Сильно утомившись к одиннадцати вечера, он прерывал исповедь на полчаса, чтобы проехаться в коляске по свежему воздуху и восстановить силы, после чего снова возвращался в собор и продолжал исповедь. Нередко в течение дня не имел возможности подкрепиться пищею надлежащим образом. Не имел личного времени. Спал очень мало, не всегда даже 3-4 часа. В таком режиме он жил ежедневно в течение нескольких десятилетий.

Отец Иоанн Кронштадтский был среднего роста, движения были порывистыми и резкими, был очень бодр для своего возраста и выглядел не по годам молодо, «на лице светилась обычная приветливая улыбка».

По мнению его почитателей и агиографов, «самый внешний вид отца Иоанна был особенный, какой-то обаятельный, невольно располагавший к нему сердца всех: в глазах его отображалось небо, в лице — сострадание к людям, в обращении — желание помочь каждому».