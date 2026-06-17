Европейская комиссия начала подготовку предложений о будущем статусе украинских беженцев после марта 2027 года, когда истечет срок действия режима временной защиты в ЕС. В Брюсселе подчеркивают, что поддержка Украины остается неизменной, однако формат этой поддержки может измениться.

Европейская комиссия готовит предложения о дальнейшей защите украинских беженцев после марта 2027 года. Именно тогда истечет срок действия режима временной защиты, введенного Евросоюзом вскоре после начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Временная защита была активирована в марте 2022 года и первоначально вводилась на один год. Однако впоследствии ее неоднократно продлевали. Последнее решение предусматривает действие механизма до марта 2027 года.

Как сообщает Politico, вопрос дальнейшей судьбы украинских беженцев обсуждался на недавней встрече министров внутренних дел стран ЕС в Люксембурге.

«Теперь Комиссия подготовит предложение о защите беженцев из Украины с марта 2027 года (когда истечет срок действия действующего режима). Затем Совет ЕС примет решение на основе этого предложения», — сообщила пресс-секретарь Еврокомиссии Элетра ди Масса.

В Еврокомиссии подчеркнули, что поддержка Украины остается непоколебимой, а любые новые инициативы будут направлены на помощь украинским гражданам и самой Украине.

По данным Евростата, в странах Европейского союза статус временной защиты сегодня имеют более 4 миллионов граждан Украины. Наибольшее число беженцев приняли Германия, Польша, Чехия и Испания.

При этом в ЕС уже обсуждают возможные варианты действий после завершения нынешнего режима защиты. Речь может идти как о создании нового общеевропейского механизма, так и о переводе украинцев на национальные миграционные программы отдельных государств.

В то же время в Еврокомиссии заверяют, что возможные изменения не затронут права людей, которые уже получили статус временной защиты. Отдельные дискуссии касаются условий въезда новых заявителей после 2027 года.

На фоне затянувшейся войны часть украинцев рассматривает возможность возвращения на родину, тогда как другие продолжают строить жизнь в странах ЕС. Эксперты отмечают, что на решение влияют перспективы безопасности в Украине, ситуация на рынке труда, уровень социальной поддержки и степень интеграции в принимающих странах.

Окончательное решение о том, каким будет правовой статус украинских беженцев после марта 2027 года, еще не принято. Однако уже сейчас очевидно, что Евросоюз готовится к новому этапу миграционной политики, который должен учитывать как интересы миллионов украинцев, так и изменившиеся реалии затянувшегося конфликта.