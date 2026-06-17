Президент США Дональд Трамп на саммите G7 дал понять, что готов рассмотреть более жёсткие меры против России ради прекращения войны в Украине. Однако, по данным источников, Вашингтон ожидает от европейских союзников поддержки в вопросах, связанных с Ираном.

На встрече лидеров стран G7 Дональд Трамп заявил о готовности усилить давление на Россию, если союзники поддержат американские инициативы на Ближнем Востоке. Об этом сообщает Politico со ссылкой на дипломатические источники.

По данным издания, президент США выразил готовность рассмотреть более жёсткие меры в отношении Владимира Путина для содействия прекращению войны против Украины. В то же время Вашингтон рассчитывает на помощь партнёров в реализации договорённостей, связанных с Ираном.

Одним из первых осторожный оптимизм после переговоров выразил канцлер Германии Фридрих Мерц.

«Разговоры, которые мы вели между собой и с президентом США — как на официальных встречах, так и неформально, — дают мне определённый повод для оптимизма», — заявил он журналистам.

Однако в дипломатических кругах призывают не делать преждевременных выводов. По словам собеседников Politico, союзники помнят случаи, когда Трамп после заявлений в поддержку Украины впоследствии менял свою позицию.

Дополнительное беспокойство вызвал почти часовой телефонный разговор Трампа с Путиным, состоявшийся в воскресенье. В ряде европейских столиц опасались, что после контакта с Кремлём американский лидер вновь может выступить за территориальные уступки со стороны Украины.

Тем не менее после встреч с президентом Украины Владимиром Зеленским и лидерами других стран Трамп заявил о намерении вернуться к вопросу санкционного давления на российский нефтяной сектор.

Для Украины это может стать одним из наиболее важных итогов саммита, поскольку экспорт нефти остаётся одним из ключевых источников доходов российского бюджета.

По информации двух дипломатов, во время закрытых переговоров президент США также призвал страны G7 поддержать его инициативы в отношении Ирана и оказать содействие в обеспечении безопасности судоходства в Ормузском проливе. Публично Трамп старался не подчёркивать зависимость Вашингтона от европейской поддержки.

«Не думаю, что нам понадобится большая помощь», — заявил он в понедельник.

Однако за закрытыми дверями разговор был более предметным. Как отмечает Politico, американская сторона прямо дала понять, что рассчитывает на участие союзников в решении вопросов, связанных с Ираном.

Один из дипломатов сообщил изданию, что в ходе обсуждений также поднималась тема Украины.

«По вопросу Украины должна быть определённая уступчивость», — приводит Politico слова своего собеседника.

При этом другой дипломат отметил, что ожидания от действий Трампа остаются высокими.

«Существуют очень большие ожидания, что он поддержит Украину. Именно это он сказал лидерам», — заявил источник.

Пока речь идёт лишь о дипломатических сигналах и обсуждениях за закрытыми дверями. Однако переговоры на саммите G7 показали, что вопросы Украины, санкций против России и ситуации вокруг Ирана всё чаще рассматриваются западными лидерами как части одной большой внешнеполитической повестки.