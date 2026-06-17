Для президента России Владимира Путина на государственном телевидении якобы готовили отдельные выпуски новостей, из которых убирали нежелательную информацию и усиливали позитивную повестку. Об этом рассказал бывший главный редактор программы «Вести» телеканала «Россия-1» Дмитрий Скоробутов.

Бывший главный редактор программы «Вести» на телеканале «Россия-1» Дмитрий Скоробутов заявил, что в структурах Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании (ВГТРК) существовала практика подготовки отдельных выпусков новостей для президента России Владимира Путина.

В интервью каналу «И грянул Грэм», на которое ссылается агентство UNIAN, Скоробутов рассказал, что внутри редакции российского лидера называли «Главным зрителем».

По его словам, после выхода в эфир обычного вечернего выпуска часть сотрудников продолжала работу над специальной версией программы.

«После чего выпускающая бригада оставалась. У нас были указания, какие новости оставить в этом выпуске, какие добавить, где что приукрасить, где что убрать, чтобы Путину потом показали идеальную картинку прекрасной России настоящего», — утверждает бывший редактор.

Как рассказал Скоробутов, такие выпуски затем передавались президенту через структуры его пресс-службы. По его словам, задача заключалась в том, чтобы формировать максимально благоприятное представление о происходящем в стране.

Если эти утверждения соответствуют действительности, речь идёт о существовании отдельного информационного потока, предназначенного исключительно для высшего руководства государства.

Скоробутов утверждает, что подобная практика начала формироваться после массовых протестов на Болотной площади в Москве в 2011 году.

«Их всех потрясла Болотная, и они постарались его начать изолировать именно от реальных событий», — заявил он.

По мнению бывшего редактора, со временем аналогичный подход распространился и на информацию о войне в Украине. Он считает, что российский президент получает далеко не полную картину происходящего.

В качестве примера Скоробутов привёл историю с гибелью крейсера «Москва».

«Путина держали в неведении больше недели, что у него нет больше крейсера "Москва"», — утверждает бывший сотрудник государственного телевидения.

Независимого подтверждения этим словам в публикации не приводится.

Вопрос о том, насколько объективную информацию получает российское руководство, регулярно становится предметом обсуждения среди экспертов и аналитиков. Из-за закрытости системы принятия решений проверить подобные заявления зачастую невозможно.

Протесты на Болотной площади начались в декабре 2011 года после парламентских выборов в России. Тогда тысячи людей вышли на улицы, заявляя о нарушениях при голосовании. Весной 2012 года протестное движение продолжилось, а накануне очередной инаугурации Путина произошли столкновения демонстрантов с полицией, после которых были возбуждены десятки уголовных дел.

Заявления Скоробутова стали ещё одним свидетельством того, как, по утверждениям бывших сотрудников российских государственных СМИ, в стране могла выстраиваться система фильтрации информации для высшего руководства.