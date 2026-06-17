Министерство культуры предлагает изменить порядок проведения массовых мероприятий в случае угроз безопасности. Если концерт, фестиваль или другое мероприятие придётся отменить либо прервать из-за официального предупреждения об опасности, организаторы в ряде случаев смогут не возвращать посетителям полную стоимость билетов.

Министерство культуры подготовило поправки к Закону о безопасности публичных развлекательных и праздничных мероприятий, которые предусматривают новые правила действий при получении предупреждений об угрозе.

Согласно законопроекту, организатор будет обязан не начинать мероприятие или прервать его проведение, если компетентные службы объявили предупреждение об опасности либо жители получили соответствующее уведомление через систему оповещения мобильной связи.

Речь идёт о ситуациях, когда угроза создаёт или может создать серьёзную опасность для жизни и здоровья людей, а обеспечить безопасность участников невозможно.

Изменения затронут и порядок возврата денег за билеты.

Если платное мероприятие не состоится или будет остановлено из-за угрозы безопасности, организатор в определённых случаях сможет не возвращать полную стоимость билета. Такое правило планируется применять, если отмена или прекращение мероприятия произошли по объективным причинам, которые не зависят от организатора и делают невозможным его продолжение или возобновление.

Для посетителей это означает, что сам факт отмены мероприятия больше не всегда будет автоматически гарантировать полный возврат денег.

Поправки также уточняют, что мероприятие будет считаться отменённым не только в случае его официальной отмены до начала, но и тогда, когда его пришлось прервать и возобновление объективно невозможно.

Поводом для подготовки изменений стали новые меры безопасности, разработанные государственными структурами на фоне растущего внимания к угрозам в воздушном пространстве.

В частности, законопроект основан на алгоритме действий, который Центр кризисного управления подготовил совместно с ответственными министерствами и службами. Также были разработаны рекомендации для организаторов культурных мероприятий на случай получения предупреждений о возможной угрозе, в том числе связанной с беспилотниками.

В последние годы вопросы безопасности массовых мероприятий в странах Балтии приобретают всё большее значение. Новые поправки должны определить порядок действий как для организаторов, так и для посетителей в ситуациях, когда проведение мероприятия становится невозможным по независящим от сторон причинам.

Если изменения будут одобрены, организаторы получат более чёткие юридические правила на случай чрезвычайных ситуаций, а участникам мероприятий придётся учитывать, что возврат средств при отмене по соображениям безопасности может зависеть от конкретных обстоятельств.