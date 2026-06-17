Пышные и сочные тефтели прекрасно сочетаются с различными гарнирами.
Не каждая хозяйка знает, как приготовить тефтели так, чтобы они были не только вкусными, но и выглядели аппетитно.
Существует 5 хитростей, которые помогут кулинарам удивить гостей этим блюдом.
Правило 1
Для приготовления используйте фарш мелкого помола. Это поможет заготовкам не разваливаться.
Чтобы масса была более сочной, добавьте немного сала: на 500-600 граммов фарша достаточно 50 граммов сала.
Правило 2
В тефтели добавляется рис, но он не должен быть полностью готовым.
Также не стоит промывать зерна, чтобы они не теряли свою клейкость.
Правило 3
Добавление лука зависит от рецепта и ваших предпочтений.
Если тефтели тушатся, лук лучше предварительно обжарить, чтобы его вкус стал мягче.
При запекании можно обойтись без овоща.
Правило 4
Не переборщите с яйцами или крахмалом, иначе фарш потеряет нужную структуру и станет слишком плотным и клейким. Небольшого количества будет достаточно, чтобы тефтели не распадались.
Правило 5
Перед формированием тефтелей отправьте мясное тесто в холодильник на 1-2 часа. Это сделает массу более однородной.
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