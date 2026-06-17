Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Как приготовить сочные тефтели, которые не распадаются 0 142

Еда и рецепты
Дата публикации: 17.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Как приготовить сочные тефтели, которые не распадаются

Пышные и сочные тефтели прекрасно сочетаются с различными гарнирами.

 

Не каждая хозяйка знает, как приготовить тефтели так, чтобы они были не только вкусными, но и выглядели аппетитно.

Существует 5 хитростей, которые помогут кулинарам удивить гостей этим блюдом.

Правило 1

Для приготовления используйте фарш мелкого помола. Это поможет заготовкам не разваливаться.

Чтобы масса была более сочной, добавьте немного сала: на 500-600 граммов фарша достаточно 50 граммов сала.

Правило 2

В тефтели добавляется рис, но он не должен быть полностью готовым.

Также не стоит промывать зерна, чтобы они не теряли свою клейкость.

Правило 3

Добавление лука зависит от рецепта и ваших предпочтений.

Если тефтели тушатся, лук лучше предварительно обжарить, чтобы его вкус стал мягче.

При запекании можно обойтись без овоща.

Правило 4

Не переборщите с яйцами или крахмалом, иначе фарш потеряет нужную структуру и станет слишком плотным и клейким. Небольшого количества будет достаточно, чтобы тефтели не распадались.

Правило 5

Перед формированием тефтелей отправьте мясное тесто в холодильник на 1-2 часа. Это сделает массу более однородной.

×
Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Лучший способ заготовки петрушки, лука и укропа на зиму
Изображение к статье: Как добавить аромат в растительное масло при жарке пирожков
Изображение к статье: Кукуруза на молоке: рецепт, который удивит всех
Изображение к статье: Как приготовить вкусную пасту по-итальянски

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Урок математики в классе
Наша Латвия
Изображение к статье: Мистер Мюллер - новатор и визионер. Иконка видео
Техно
Изображение к статье: Клубника на рынке по 12 евро
Наша Латвия
Изображение к статье: Екаб Страуме
Политика
Изображение к статье: В Латвийском национальном музее природы пройдет выставка «Пионы 2026». Фото: dabasmuzejs.gov.lv
Культура &
Изображение к статье: Родители и дети
Люблю!
Изображение к статье: Урок математики в классе
Наша Латвия
Изображение к статье: Мистер Мюллер - новатор и визионер. Иконка видео
Техно
Изображение к статье: Клубника на рынке по 12 евро
Наша Латвия

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео