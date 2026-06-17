Жительница Ропажского края в обычный будний день неожиданно обнаружила во дворе своего дома многотонный грузовик. По предварительной версии полиции, водителю стало плохо за рулём, после чего машина съехала с дороги, пересекла поле и врезалась в частную территорию.

Авария произошла во вторник около полудня в посёлке Ургас недалеко от Ропажи. Белый грузовик по неустановленной пока причине покинул проезжую часть, пересёк луг, снёс дерево и остановился лишь во дворе частного дома.

Для хозяйки дома Людмилы произошедшее стало полной неожиданностью.

«Я была на кухне и услышала шум. Потом позвонила подруга и сказала: "Посмотри в окно, у тебя во дворе стоит машина". Я сначала даже не поняла, о чём речь», — рассказала передаче Degpunktā (ТВ3) женщина.

Когда она вышла на улицу, возле грузовика уже находилась случайная свидетельница происшествия. Обе женщины пытались понять, в каком состоянии находится водитель. По их словам, мужчина долго не реагировал и выглядел так, словно потерял сознание.

«Сначала казалось, что он просто спит. Мы не могли понять, что произошло», — рассказала внучка хозяйки дома Никола.

Лишь спустя некоторое время водитель пришёл в себя, открыл дверь кабины и подал признаки жизни.

По данным Государственной полиции, в аварии не участвовали другие транспортные средства. Предварительно рассматривается версия о внезапном ухудшении состояния здоровья водителя.

После того как мужчина очнулся, он смог лишь сообщить, что ничего не помнит о произошедшем. Медики оказали ему помощь на месте, после чего доставили в больницу для дальнейшего обследования.

Для семьи владельцев дома происшествие тоже могло закончиться гораздо серьёзнее. Людмила рассказывает, что незадолго до аварии собиралась косить траву именно в том месте, куда в итоге въехал грузовик, но по счастливой случайности отложила работу.

Не обошлось и без материального ущерба. Машина повредила забор вокруг участка, который теперь придётся восстанавливать. Особенно это беспокоит родственников хозяйки, поскольку на территории свободно гуляет собака и ограждение необходимо как можно скорее привести в порядок.

В полиции сообщили, что владельцы участка имеют право обратиться за компенсацией причинённого ущерба. Уже в тот же день грузовик был эвакуирован с частной территории.

Для жителей дома происшествие закончилось без физических травм, однако неожиданное появление многотонной машины во дворе они ещё долго будут вспоминать как один из самых необычных и тревожных дней в своей жизни.