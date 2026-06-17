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В Польше расследуют загадочное захоронение 32 нерожденных детей: появились новые подробности 0 307

ЧП и криминал
Дата публикации: 17.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: В Польше расследуют загадочное захоронение 32 нерожденных детей: появились новые подробности

Появились новые подробности резонансного инцидента в Польше, где во время строительных работ были обнаружены останки 32 нерожденных детей.

В Польше продолжается расследование резонансного дела, связанного с обнаружением останков 32 нерожденных детей на участке, предназначенном под жилую застройку. Находку сделали во время земляных работ в населенном пункте Люториж недалеко от Жешува.

Как сообщает Wyborcza, останки обнаружил оператор экскаватора при подготовке территории под строительство жилых домов. После этого работы были немедленно остановлены, а на место прибыли сотрудники полиции и прокуратуры.

В ходе осмотра территории следователи обнаружили останки 32 плодов, захороненных на различной глубине. Для установления всех обстоятельств были назначены судебно-медицинские экспертизы.

По делу задержана 57-летняя жительница Жешува, работающая патологоанатомом. По данным следствия, женщина могла вывезти мертворожденные плоды из больницы в период пандемии коронавируса.

По неофициальной информации, во время допроса она заявила, что использовала биологический материал для медицинских исследований. По ее словам, после завершения работы останки были помещены в джутовые мешки и захоронены на принадлежащем ей участке, где в то время находился пустующий дом.

Сообщается, что в период предполагаемых событий женщина работала в Клинической больнице № 2 в Жешуве. Руководство медицинского учреждения заявило о готовности сотрудничать со следствием.

В настоящее время подозреваемой предъявлены обвинения в надругательстве над телами умерших и ненадлежащем обращении с медицинскими материалами. Согласно польскому законодательству, по наиболее тяжкой из вменяемых статей ей может грозить до 12 лет лишения свободы.

Прокуратура также проверяет, каким образом биологический материал оказался вне медицинского учреждения, соблюдались ли процедуры хранения и утилизации, а также знало ли руководство больницы о возможном вывозе останков.

Расследование продолжается. Следователям предстоит установить происхождение всех обнаруженных останков, а также выяснить, действовала ли подозреваемая самостоятельно или в этом могли быть замешаны другие лица.

Что известно на данный момент

По данным польских СМИ, речь не идет о криминальном аборте или убийстве новорожденных. Следствие рассматривает версию о незаконном вывозе и захоронении мертворожденных плодов и биологического материала, который должен был храниться и утилизироваться в соответствии с медицинскими нормами. Окончательные выводы будут сделаны после завершения экспертиз и следственных действий.

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Автор - Светлана Тихомирова
Светлана Тихомирова
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