С 18 по 21 июня в Латвийском национальном музее природы пройдет традиционная выставка «Пионы 2026», которая соберет лучшие образцы этих любимых летних цветов со всей страны.

Посетители смогут увидеть около 200 сортов пионов, выращенных в коллекционном саду Элиты Звингуле, а также в частных коллекциях и ботанических садах разных регионов Латвии. Экспозиция обещает стать настоящим праздником красок и ароматов, ведь именно в дни летнего солнцестояния многие сорта находятся на пике своего цветения.

На выставке будут представлены как классические молочноцветковые пионы, так и гибридные и межвидовые сорта. Организаторы подготовили для гостей не только популярные современные сорта, но и эксклюзивные экземпляры, которые редко можно увидеть в обычных садах.

Своими коллекциями поделятся известные латвийские специалисты по выращиванию пионов — Элита Звингуле из хозяйства «Ķesterciema peonijas», Винета Бришка-Камбала из Коцени, Лидия Брайс из Пелечинского края, а также представители Латвийского национального ботанического сада.

Гости выставки смогут не только полюбоваться цветами, но и получить консультации опытных садоводов по выбору сортов, уходу за растениями и особенностям их выращивания. Кроме того, посетителям предложат принять участие в голосовании и выбрать самый красивый пион выставки.

Любителей садоводства и цветов ожидает несколько дней настоящей цветочной красоты, которая станет одним из самых ярких событий июня для всех поклонников пионов.