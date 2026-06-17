После открытия возможности выйти из пенсионных фондов второй ступени жители Литвы уже вывели более 3 млрд евро. По оценке Банка Литвы, эта сумма сопоставима с 3% годового ВВП страны и уже начинает влиять на экономику.

Жители Литвы продолжают активно пользоваться правом отказаться от участия в пенсионных фондах второй ступени и забрать накопленные средства. С начала года из системы уже выведено более 3 млрд евро.

Как сообщил председатель правления Банка Литвы Гядиминас Шимкус, объём возвращённых населению средств оказался настолько значительным, что составляет около 3% валового внутреннего продукта страны.

«Жителям возвращено почти три миллиарда евро — огромная сумма. Это 3% создаваемого в Литве ВВП или 6% годовых располагаемых доходов», — отметил Шимкус, представляя новые макроэкономические прогнозы.

По мнению главы Центробанка, часть этих денег уже начала работать на экономику. Об этом свидетельствует рост продаж товаров длительного пользования, зафиксированный в апреле.

«Несомненно, это позитивный импульс, стимулирующий экономику», — заявил он.

По оценке Банка Литвы, если на потребление будет направлено от 500 млн до 1,5 млрд евро из выведенных средств, это может существенно смягчить негативное влияние высоких цен на энергоносители на экономику страны.

Фактически речь идёт о крупнейшем единовременном притоке свободных средств в распоряжение населения за последние годы.

По данным Банка Литвы, около 72% выведенных средств — более 2 млрд евро — в апреле оставались на банковских счетах жителей. Ещё 450 млн евро были сняты наличными.

Часть литовцев использовала деньги для сокращения долговой нагрузки. Около 80 млн евро направлено на досрочное погашение жилищных кредитов, ещё столько же — на выплату потребительских и других займов.

Небольшая часть средств была реинвестирована: около 30 млн евро жители перевели в пенсионные фонды третьей ступени или программы инвестиционного страхования жизни.

По данным властей, за первый квартал участие в пенсионной системе второй ступени прекратили около 550 тысяч человек, что составляет почти 40% всех участников. При этом около 860 тысяч жителей решили продолжить накопление.

Шимкус отметил, что масштабы вывода средств оказались даже больше, чем ранее наблюдались в Эстонии после аналогичной пенсионной реформы.

«Это гораздо большие деньги, чем в случае с Эстонией», — подчеркнул глава Банка Литвы.

Возможность выйти из системы второй ступени действует с начала 2026 года и будет доступна до конца 2027 года. Таким образом, объём выведенных средств ещё может существенно увеличиться.

До начала реформы во второй ступени пенсионной системы участвовали около 1,45 млн жителей, а общий объём накопленных активов составлял примерно 10,6 млрд евро.