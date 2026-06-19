София заблокирует новый пакет санкций ЕС против РФ, заявил премьер-министр Радев. Он пояснил, что опасается за экономику Болгарии и не согласен с ограничениями для патриарха Кирилла.

Болгария наложит вето на новый пакет санкций Евросоюза в отношении России, заявил в четверг, 18 июня, премьер-министр страны Румен Радев. По его мнению, новые штрафные меры могут отрицательно сказаться на болгарской экономике. Еще одной причиной своего намерения Радев назвал несогласие с предложенными санкциями против главы Русской православной церкви (РПЦ) - Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

"Существует значительный риск для деятельности "Лукойла". Мы хотим, чтобы ее (компанию. - Ред.) исключили из (санкционного - Ред.) списка", - сказал Румен Радев журналистам перед заседанием Европейского Союза в Брюсселе. Как отмечает агентство Reuters, "Лукойл" - один из крупнейших розничных продавцов моторного топлива в Болгарии и владеет единственным в этой стране нефтеперерабатывающим заводом (НПЗ), расположенным в Бургасе.

Кроме того, Радев опасается перебоев с поставками запчастей для софийского метрополитена и удобрений. "Все эти вопросы должны быть рассмотрены в рамках органов принятия решений ЕС. Каким образом эти санкции на данный момент остановили войну? И как они вообще помогли установлению мира?" - риторически спросил премьер-министр. В то же время он подчеркнул, что его правительство "поддержит переговорный процесс о вступлении Украины в ЕС".

Евросоюз расширил санкции против России

Евросоюз 15 июня расширил масштаб санкций против России, добавив в ограничительные списки 34 физических и 47 юридических лиц. В частности, штрафные меры затронули российские и иностранные компании, связанные с военно-промышленным комплексом, а также физлиц и юрлиц, занимающихся экспортом нефти из РФ, в том числе с помощью "теневого флота" страны. Среди прочих в перечень включены "Лукойл-Западная Сибирь" и многочисленные компании, базирующиеся в России, Либерии, Турции, Объединенных Арабских Эмиратах, Азербайджане и Гонконге.

Более того, санкции коснулись ведущего программы "Время покажет" на Первом канале Анатолия Кузичева, а также митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (в миру - Георгия Шевкунова), которого СМИ называют духовником президента РФ Владимира Путина.