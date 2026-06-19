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Разваливается и умирает: Рижский центральный рынок не спеша идёт по пути СССР 3 521

Наша Латвия
Дата публикации: 19.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Рынок
ФОТО: Виталий Вавилкин

Бенс Латковскис в Neatkarīgā не оставляет камня на камне от Центрального рынка города Рига.

«Чем был рынок во времена СССР? Тогда, когда в продуктовых магазинах все хоть сколько-нибудь ценное и качественное было дефицитом, на рынке можно было купить почти все. Правда, по значительно завышенной цене. Рыночной цене.

На рынке товары были непосредственно от производителя. Прямо с поля или из хлева. Колхозник, забив свою откормленную в приусадебном хозяйстве свинью, мог вывезти ее на рынок и продать. Или, собрав в саду яблоки и сливы, привез их в надежде заработать пару десятков рублей, которые в хозяйстве пригодились бы. Покупатели знали, что товар настоящий, пришел с поля и отличается от продукции магазина в первую очередь тем, что хорошие яблоки или груши продаются не вместе с поврежденными, как это в магазине, где берут такие, какие дают.

После смены социально-политического строя в начале девяностых все кардинально изменилось. Рынок вдруг превратился в недорогое место купли-продажи продуктов сомнительного качества и происхождения, где собрались все те, кто испытывал трудности с поиском «нормальной» работы...

Точно так же, как и в других странах «третьего мира», рыночная площадь стала дешевым суррогатом магазина, где можно было купить все то же самое, что и в магазине, только дешевле, поскольку торговля велась в теневом или полутеневом секторе экономики.

Никакие налоги не платились или они платились минимально возможными. Эта ситуация не была характерна только для Рижского центрального рынка. Она была характерна для всех рынков и прилегающих к ним территорий.

Отчасти это сохранилось до сих пор. Служба госдоходов и другие структуры смотрят на это сквозь пальцы, так как эта торговля выполняет и определенную функцию социальной амортизации».

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#налоги #торговля #рынок #СССР #реформы #экономика
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
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