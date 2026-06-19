На уровне ЕС уже согласована дата открытия пяти кластеров в переговорах о вступлении Украины – это 14 июля. Об этом говорится в статье "Европейской правды" (Киев). Отмечается, что именно в этот день состоится заседание Совета ЕС по общим вопросам. Пока этого события нет в календаре Совета ЕС, но дата запланирована и обсуждалась европейскими министрами ранее.

Не называя конкретную дату, еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос на пресс-конференции после заседания в Люксембурге намекнула, что открытие остальных кластеров в переговорах с Украиной может состояться именно 14 июля. "Сегодня для меня – мегапонедельник… Надеюсь, у нас будет "невероятный вторник" в июле", – заявила она. В статье отмечается, что 14 июля приходится на вторник.

Как известно, в Люксембурге на второй Межправительственной конференции ЕС официально объявил о начале переговоров с Киевом по первому переговорному кластеру, что стало официальным открытием переговоров о вступлении Украины в ЕС. Кипрское председательство официально передало Украине промежуточные и заключительные критерии переговоров (так называемые "бенчмарки") в виде совместной переговорной позиции ЕС относительно условий вступления. Вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Украины Тарас Качка убежден, что среди стран ЕС будет единодушное согласие относительно открытия остальных пяти переговорных кластеров с Украиной.

28 февраля 2022 года, вскоре после начала вторжения России, Украина подала заявку на членство в ЕС. Президент Украины Владимир Зеленский потребовал немедленного приема в соответствии с «новой специальной процедурой», а президенты восьми стран ЕС призвали к ускорению процесса вступления. Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что поддерживает вступление Украины, но этот процесс потребует времени. 1 марта 2022 года Европейский парламент рекомендовал сделать Украину официальным кандидатом в члены, а 10 марта 2022 года Совет Европейского союза запросил мнение Европейской комиссии по поводу заявки. 8 апреля 2022 года фон дер Ляйен представила Зеленскому законодательную анкету, на которую Украина ответила 17 апреля. 17 июня 2022 года Европейская комиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата на вступление в Евросоюз. Одновременно с рекомендацией утверждения статуса кандидата Брюссель выдвинул в адрес Киева требования по проведению реформ, предоставив список из семи пунктов. 23 июня 2022 года Европейский парламент подавляющим большинством голосов принял резолюцию в поддержку статуса кандидата в ЕС для Украины, а Совет Европейского союза присвоил Украине статус кандидата на вступление в Евросоюз. 14 декабря 2023 года Совет Европейского союза решил начать переговоры о вступлении Украины в Европейский союз.