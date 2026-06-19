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В Саудовской Аравии строят небоскреб высотой более километра: проект вышел на новый этап 0 93

В мире
Дата публикации: 19.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: В Саудовской Аравии строят небоскреб высотой более километра: проект вышел на новый этап

Строительство башни Jeddah Tower в Саудовской Аравии достигло важной стадии. После завершения работ небоскреб станет самым высоким зданием в мире, превысив отметку в один километр и оставив позади нынешнего рекордсмена — дубайский Burj Khalifa.

Саудовская Аравия продолжает реализацию одного из самых амбициозных строительных проектов XXI века. Небоскреб Jeddah Tower, который возводится в городе Джидда, уже поднялся выше 400 метров и приближается к очередному ключевому этапу строительства.

Как сообщает Newsweek со ссылкой на руководителя проекта Джона Перонто, в настоящее время строители близки к возведению верхней смотровой площадки, которая разместится примерно на уровне 160-го этажа. Достижение этой отметки станет одной из важнейших вех проекта.

После завершения строительства высота башни превысит 1000 метров. Это позволит Jeddah Tower стать самым высоким зданием на планете, обогнав нынешнего рекордсмена — Burj Khalifa в Дубае высотой 828 метров.

Авторами проекта выступают известные архитекторы Эдриан Смит и Гордон Хилл. Примечательно, что Смит ранее принимал участие в проектировании Burj Khalifa.

По словам Перонто, на сегодняшний день здание почти достигло 104-го этажа. Строительство идет темпами около четырех метров в неделю, и, если они сохранятся, отметка в 500 метров будет достигнута примерно через полгода.

Башня станет центральным объектом масштабного проекта Jeddah Economic City, который реализуется в рамках национальной программы Vision 2030. Ее цель — диверсификация экономики Саудовской Аравии и снижение зависимости страны от нефтяных доходов.

В отличие от ряда других мегапроектов королевства, столкнувшихся с задержками и пересмотром планов, строительство Jeddah Tower сейчас идет в соответствии с графиком. Завершить возведение небоскреба планируется в августе 2028 года.

Одной из главных инженерных задач остается подача бетона на рекордную высоту. Для строительства будет использоваться самая высокая в мире система подачи бетонной смеси.

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«Мы будем использовать самый высокий бетонный насос среди всех зданий на планете», — подчеркнул Джон Перонто.

По его словам, создание надежной и экономически эффективной системы работы в столь экстремальных условиях стало одним из самых сложных инженерных вызовов проекта.

Если строительство будет завершено в запланированные сроки, Jeddah Tower станет новым мировым символом современной архитектуры и инженерной мысли. Проект не только установит рекорд по высоте, но и станет одним из ключевых элементов масштабной программы модернизации Саудовской Аравии.

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Автор - Светлана Тихомирова
Светлана Тихомирова
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