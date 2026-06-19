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Выгодно ли будет заправлять машину сегодня? Комментарий эксперта 0 205

Наша Латвия
Дата публикации: 19.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Топливо

Вслед за падением мировых цен на нефть в крупнейших сетях АЗС Латвии на этой неделе снизились цены на топливо.

На АЗС "Neste" самая низкая цена бензина 95-й марки в пятницу составила 1,72 евро за литр, что по сравнению с понедельником, 15 июня, на 2,3% или на 4 цента меньше.

Цена дизельного топлива на АЗС "Neste" снизилась с 1,737 евро за литр в понедельник до 1,687 евро за литр в пятницу, то есть на 5 центов или примерно на 3%.

Самая низкая цена бензина 95-й марки на АЗС "Circle K" в понедельник составляла 1,767 евро за литр, а в пятницу - 1,764 евро за литр, что примерно на 0,2% меньше.

Самая низкая цена дизельного топлива на АЗС "Circle K Latvia" составила в пятницу 1,734 евро за литр, что на 2 цента или на 1,1% меньше, чем в понедельник - 1,754 евро за литр.

Руководитель топливной категории "Circle K Latvia" Гатис Титов пояснил, что тенденция снижения цен на топливо наблюдается уже с начала мая, а на этой неделе оно стало "более ощутимым".

Он отметил, что после урегулирования ситуации на Ближнем Востоке биржевые цены на дизельное топливо упали ниже 1000 долларов США, хотя это все еще на 300-400 долларов США больше, чем в конце февраля.

Титов также пояснил, что наблюдавшееся 18 июня резкое падение цен на топливо на АЗС было в большей степени связано с конкурентной активностью в борьбе за клиентов перед долгими выходными.

Заправляемся!

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#нефть #цены #Латвия #бензин #конкуренция #топливо #АЗС #экономика
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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