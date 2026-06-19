В преддверии Янова дня на выездах из Риги ожидается интенсивное движение и крупные заторы. Водителей призывают заранее планировать маршрут и учитывать многочисленные дорожные работы по всей Латвии.

В пятницу после обеда водителям следует считаться с интенсивным движением и традиционными предпраздничными пробками при выезде из Риги. Из-за интенсивного движения и возможных заторов Latvijas valsts ceļi (LVC) призывает водителей предусмотреть дополнительное время на дорогу.

Одновременно в компании отмечают как одно из наиболее значимых изменений, которое сегодня может разгрузить транспортный поток в одном из самых загруженных пригородных направлений, улучшение ситуации на Бауском шоссе (A7). В пятницу на въезде в Ригу для движения без ограничений будут открыты обе проезжие части. Однако предприятие напоминает, что строительные работы на этом участке продолжатся до начала июля, поэтому водителям по-прежнему следует учитывать возможность кратковременных ограничений движения.

В то же время по всей территории страны продолжается активный сезон дорожных работ, и ограничения движения в настоящее время введены на 69 участках государственных автодорог. LVC вновь призывает водителей соблюдать ограничения и не проезжать на красный сигнал светофора в зонах ремонта, не подвергать опасности безопасность дорожного движения и не создавать дополнительных заторов.

Самое длительное время в пути на главных автодорогах:

На Даугавпилсском шоссе (A6) от Госпори до Ницгале действуют два участка со светофорами и ограничением скорости до 50 и 70 км/ч; для преодоления участка потребуется примерно 40 минут. На развязке Даугавпилсской объездной дороги (A14) и на участке до Свенте работают два светофорных участка; время проезда — около 30 минут. На Даугавпилсском шоссе (A6) от Калниши до Любасте прохождение участка займёт 25 минут. На автодороге Екабпилс — Резекне — Лудза — граница России (Терехова) (A12) возле Лудзы в пути придётся провести примерно 20 минут.

Наибольшие ограничения на региональных автодорогах:

Самое длительное время проезда (55 минут): на участке автодороги Гулбене — Балви — Виляка — граница России (Виентули) (P35) от Литене до Балви, где введены семь светофорных участков. 40 минут: на автодороге Бауска — Айзкраукле (P87) от Озолайне до Барбеле, где действуют четыре светофорных участка. Участок возле Озолайне закрыт для транзитного движения, используется местная объездная дорога. 35 минут: на автодороге Валдгале — Роя (P126) от Валдемарпилса до Руде (шесть светофорных участков) и на автодороге Илмая — Приекуле — граница Литвы (P114) от Приекуле до границы Литвы (четыре светофорных участка). Примерно 30 минут: следует рассчитывать на участках автодороги Цесис — Вецпиебалга — Мадона (P30) от Вецпиебалги до Мадоны, на автодороге Тукумс — Кестерциемс — Мерсрагс — Колка (P131) на участке от Тукумса до Кестерциемса, а также на автодороге Тинужи — Кокнесе (P80) на обоих отдельных ремонтных участках (от перекрёстка Крапе до Кокнесе и от карьера Кранциемс до парка Аварийной бригады).

Актуальную информацию об ограничениях движения можно посмотреть на карте на сайте LVC lvceli.lv. Оперативную информацию о ситуации на государственных автодорогах можно получить или передать, позвонив по круглосуточному бесплатному информационному телефону 80005555.