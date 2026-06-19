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Алла Пугачева выезжает в Латвию 5 1651

Наша Латвия
Дата публикации: 19.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Алла Пугачева

Примадонна с семьей переезжает на лето с Кипра в Латвию. По давней традиции Алла Борисовна будет жить в Юрмале, где ее ждет не дождется лучшая подруга Лайма Вайкуле.

Скорей всего, Алла Пугачева не откажет себе в удовольствии посетить музыкальный фестиваль Лаймы в Юрмале.

О выступлении на сцене речи не идет, но, говорят, что места в зрительном зале для нее и ее семьи уже зарезервированы.

К слову, примадонна, в последнее время, ведет себя в Латвии открыто. И у ее многочисленных поклонников, вероятно, будет возможность увидеть звезду не только в зрительном зале, но и хотя бы на прогулке по пляжу в Юрмале.

Спасет ли приезд Аллы Пугачевой провальный курортный сезон в Юрмале, о котором сейчас так много пишут, мы не знаем. Будем наблюдать!

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#Юрмала #Алла Пугачева #Латвия #знаменитости #Лайма Вайкуле
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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