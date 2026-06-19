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Что делать, если Smart TV работает слишком медленно 0 141

Техно
Дата публикации: 19.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Smart TV

Даже современные телевизоры со Smart TV со временем могут начать работать заметно медленнее. Пользователи часто винят в этом возраст устройства или неисправности, однако причина нередко оказывается гораздо проще. По словам экспертов, в большинстве случаев вернуть телевизору прежнюю скорость помогает обычная перезагрузка.

Как отмечает издание BGR, многие владельцы техники ошибочно считают, что телевизор полностью выключается после нажатия кнопки питания. На самом деле большинство моделей переходят в режим ожидания, продолжая выполнять фоновые процессы и хранить временные данные в памяти.

Со временем такие процессы накапливаются, занимают оперативную память и начинают влиять на производительность устройства. В результате приложения запускаются медленнее, меню может подвисать, а потоковое видео — периодически буферизоваться.

«Перезагрузка телевизора работает по тому же принципу, что и перезапуск смартфона или компьютера: она очищает оперативную память и завершает лишние фоновые процессы», — объясняют специалисты.

Как правильно перезагрузить телевизор

Способ зависит от модели устройства, однако в большинстве случаев достаточно удерживать кнопку питания на пульте дистанционного управления в течение 5–10 секунд.

Например, на телевизорах Sony после этого появляется уведомление о выключении питания, а затем устройство автоматически перезапускается.

Если такой способ не помогает, эксперты рекомендуют полностью отключить телевизор от электросети на одну-две минуты. Это позволяет сбросить все временные процессы и очистить системную память.

Что делать, если проблема сохраняется

Если после перезагрузки телевизор продолжает работать медленно, стоит проверить объем свободной памяти. На Smart TV часто остаются установленные приложения, которыми пользователи давно не пользуются, однако они продолжают занимать место и ресурсы системы.

В таком случае рекомендуется открыть раздел управления приложениями и удалить все лишнее.

«Освобождение памяти нередко дает заметный прирост производительности даже на относительно новых телевизорах», — отмечают эксперты.

Еще один важный момент — обновление программного обеспечения. Если автоматическое обновление отключено, система может использовать устаревшую версию прошивки, что также влияет на скорость работы устройства.

Не забывайте про режим энергосбережения

Специалисты советуют обратить внимание и на настройки энергосбережения. Хотя этот режим помогает сократить потребление электроэнергии, на некоторых моделях телевизоров он способен ограничивать производительность процессора и замедлять работу интерфейса.

Отключить или изменить параметры энергосбережения обычно можно через раздел «Питание» или «Система» в настройках телевизора.

В большинстве случаев медленная работа Smart TV не связана с серьезными поломками. Регулярная перезагрузка, очистка памяти, удаление ненужных приложений и своевременное обновление системы помогают сохранить высокую производительность телевизора и избежать раздражающих зависаний.

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#память #приложения #техника
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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