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Инопланетян можно обнаружить запросто, выяснили в Калифорнийском университете 0 122

Техно
Дата публикации: 19.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Aliens должны состоять из того же материала, что и мы.

Новый метод может использоваться в будущих космических миссиях.

На протяжении многих лет ученые пытались искать следы жизни за пределами Земли с помощью аминокислот, жирных кислот и других органических соединений. Однако проблема заключается в том, что подобные вещества могут возникать и без участия живых организмов — например, внутри метеоритов или в результате химических процессов в космосе.

Авторы новой работы предложили сосредоточиться не на самих молекулах, а на принципах их организации. Для этого они использовали статистический метод, который ранее применялся в экологии для оценки биоразнообразия.

В рамках исследования специалисты изучили около ста наборов данных. В анализ вошли образцы микробов, почв, ископаемых остатков, метеоритов, астероидов, а также синтетических соединений, созданных в лабораторных условиях.

Исследование показало, что в живых системах аминокислоты обычно распределены более равномерно и отличаются большим разнообразием, чем в неживой химической среде. При анализе жирных кислот ученые зафиксировали обратную закономерность.

Доцент кафедры планетологии Калифорнийского университета в Риверсайде Фабиан Кленнер отметил, что жизнь формирует не только определенные молекулы, но и характерные организационные структуры, которые можно выявить с помощью статистических методов.

По словам исследователей, новый подход оказался устойчивым даже при работе с древними или сильно измененными образцами. В частности, статистические признаки биологического происхождения сохранились в ископаемой скорлупе динозавровых яиц.

Авторы работы считают, что метод может использоваться в будущих космических миссиях, направленных на поиск жизни на Марсе, Европе, Энцеладе и других объектах Солнечной системы.

Кленнер подчеркнул, что ни один отдельный метод не способен окончательно подтвердить существование внеземной жизни. Однако если несколько независимых подходов будут показывать одинаковый результат, это может стать серьезным аргументом в пользу ее существования.

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#космос #инопланетяне #исследования
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