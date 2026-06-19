В так называемом деле лесопромышленников предъявления обвинений не придется ждать годами, к тому же в ходе прокурорской оценки не подтвердилось, что по делу произошла утечка информации о следственных действиях, заявил агентству ЛЕТА генеральный прокурор Армин Мейстерс.

По его словам, в настоящее время дело продвигается, и вырисовывается все больше доказательств и отдельных направлений расследования. "Здесь определенно не потребуются годы, чтобы прийти к результату", - сказал генпрокурор.

В настоящее время статусы лиц, вовлеченных в уголовный процесс, не изменились, ни одно новое лицо не привлечено и ни одно лицо не исключено из дела.

14 мая Мейстерс высказал СМИ подозрения в утечке информации о проводившихся в тот день следственных действиях, однако он сказал, что была проведена внутренняя оценка, и утечка информации не подтвердилась.

На просьбу прокомментировать ранее озвученные в СМИ обстоятельства "противодействия", из-за которых был задержан тогдашний директор Госканцелярии Райвис Кронбергс, генпрокурор указал, что это связано с пониманием того, что означает противодействие. По его словам, это также означает возможность повлиять на получение доказательств, коммуникацию и другие подобные процессы.

"Согласно закону, противодействие и даже существование такого риска является основанием для задержания лица. Это не означает, что человек сопротивлялся оперативным работникам или что-то в этом роде. Бывший руководитель Госканцелярии был задержан на время процессуальных действий в соответствии с законом. Это не означает, что с его стороны были какие-то активные действия. Это было сделано для того, чтобы не допустить таких действий", - указал Мейстерс.

Десять лиц, в отношении которых начат уголовный процесс и у которых 14 мая проводились процессуальные действия, - это бывший госсекретарь Министерства земледелия Кронбергс, министр земледелия, глава Союза зеленых и крестьян (СЗК) Арманд Краузе, госсекретарь Министерства земледелия Гиртс Круминьш, заместитель начальника отдела стратегии и поддержки лесной отрасли Минземледелия Илзе Силамикеле, бывший председатель правления АО "Latvijas Valsts meži" (LVM) Петерис Путниньш, председатель правления LVM Зане Дриньке, советник председателя совета LVM Валдис Лукс, вице-президент Латвийской федерации деревообрабатывающей промышленности Кристапс Клаусс, должностное лицо лесопромышленного предприятия "Pata" Рейнис Муйжниекс и владелец "Pata" Улдис Миеркалнс.