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Франция шокирована «делом Лианны»: смерть девочки выявила слепоту правосудия 0 376

ЧП и криминал
Дата публикации: 19.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Массовые протесты всех слоев общества.

Все сотрудники судебной системы перегружены настолько, что систематически выпускают на свободу педофилов.

Резонансное убийство 11-летней Лианны всколыхнуло французское общество, оголив глобальную проблему: судебная система Франции покрывает педофилов.

В небольшом городке на юго-западе Франции пропала школьница. 4 июня ее тело со следами насильственной смерти было найдено на элеваторе в соседней деревне. Подозреваемого в насилии установили и задержали почти сразу: это сосед, отец ее одноклассницы, 41-летний Жером Барелла. Он подвозил девочку в день пропажи на машине. Оказалось, что Барелла ранее неоднократно фигурировал в делах о сексуальном насилии над несовершеннолетними в 2017, 2022 и 2025 годах. Однако, каждый раз дела закрывались якобы из-за нехватки доказательств.

Убийство Лианны само по себе потрясло умы и сердца французов, а халатность судей в отношении преступника-рецидивиста, который безнаказанно разгуливал на свободе, вызвала возмущение. Но дальше плотину замалчивания истинной проблемы будто прорвало: со всех сторон посыпались свидетельства десятков родителей изнасилованных детей разного возраста из разных уголков Франции, которые указывают на то, что насильники-педофилы систематически уходят от ответственности. Более того, полиция грозит родителям жертв судебным преследованием, если они слишком настойчиво требуют правосудия!!!

Все это даже не сразу укладывается в голове, ведь невозможно поверить, что во Франции судьи просто выпускают преступников-педофилов и прекращают судебное преследование против них. Но это объективная реальность в современной Франции!

Серия акций протеста прокатилась по всей стране: в больших и малых городах люди вышли, чтобы излить свой гнев против преступной халатности судебной системы, и требовали отставки министра внутренних дел, покрывающего беззаконие.

Смерть Лианны наложилась на педофильский скандал в Париже, где аниматоры на протяжении многих лет бнзнаказанно насиловали детей в детских садах под полном попустительстве со стороны парижской мэрии, которая попросту игнорировала жалобы родителей!

Стало очевидно, что убийство Лианны - это не единичная трагедия, а все лишь один из эпизодов, которые постоянно имеют место во Франции на протяжении многих лет при попустительстве со стороны властей.

Примечательно то, что мирный митинг на Вандомской площади в Париже перед офисом министра внутренних дел был запрещен и разогнан полицией. Министр не признал свою вину, сославшись на нехватку средств. Все сотрудники судебной системы перегружены настолько, что систематически выпускают на свободу педофилов и закрывают расследования, которые ведутся в их отношении. Но ресурсы на то, чтобы заткнуть рот родителям изнасилованных детей находятся.

Э. Макрон высказал свое "компетентное" мнение по этому вопросу - кто, как не он, хорошо разбирается в вопросах педофилии: «Нельзя посмотреть в глаза семье девочки и сказать, что государство сработало должным образом. Очевидно, что судебная система дала сбой. Необходимо установить, что именно произошло, понять причины этих сбоев и определить степень ответственности каждого. Мы не оставим это без последствий».

Однако, это уже больше, чем «дело Лианны». Французы требуют создания дисциплинарного суда для судей, которому будет поручено наказывать судей, не справившихся со своими обязанностями. Более того, согласно данным последнего опроса, 68% французов поддерживают референдум о восстановлении смертной казни за преступления против детей.

Власти, в свою очередь, надеются, что шум постепенно сам собой уляжется, и люди просто переключатся на другие проблемы.

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#Франция #преступность #смерть #убийства #судебная система #педофилия #дети
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